Reggio Calabria, al via la Regata del Mediterraneo che colora lo Stretto dei miti

Dieci equipaggi da sette regioni italiane e da Malta per la XXI Royal Edition. Imbarcazioni ispirate alle antiche navi greco-romane, decorate da studenti e giovani artisti della città. La novità è la sfida in notturna sul Lungomare Falcomatà

Se a Trieste è tutto pronto per celebrare domenica la celebre Barcolana, dopo una settimana di attività tra mare e terra, anche Reggio Calabria, dall'altra parte della Penisola, si appresta a vivere la sua regata, che anima e colora lo Stretto dei Miti con la Sicilia sullo sfondo. Qui, fra Scilla e Cariddi, a sfidarsi sono imbarcazioni dalle forme ispirate alle antiche navi greco-romane, trasformate in opere d’arte dai ragazzi dell’Accademia di Belle Arti e del Liceo artistico Preti-Frangipane. È la Royal Edition della Regata del Mediterraneo, giunta alla XXI edizione, una manifestazione che intreccia sport, creatività e identità mediterranea e che quest’anno introduce una novità: le gare in notturna.

Il Lungomare Falcomatà diventa così un’arena naturale affacciata sullo Stretto, dove dieci equipaggi d’élite, in rappresentanza di Calabria, Campania, Puglia, Toscana, Liguria, Lazio e Sicilia, insieme alla delegazione internazionale del comune maltese di Siġġiewi, si contendono il titolo. Il programma agonistico si apre stasera, con le batterie di qualificazione, e prosegue domani con la finalissima. Le sfide si svolgono nel tratto di mare compreso tra il pontile galleggiante del Lido Comunale e l’Arena dello Stretto, con il campo di gara illuminato da sei torri faro alte otto metri per garantire visibilità e creare uno scenario suggestivo anche per il pubblico sul lungomare.

Le imbarcazioni decorate per la XXI Royal Edition della Regata del Mediterraneo, in notturna, in programma a Reggio Calabria / Ufficio stampa

Prima di scendere in acqua, le imbarcazioni sono state protagoniste nei giorni scorsi di un laboratorio artistico a cielo aperto in piazza Duomo. Studenti e giovani artisti le hanno decorate con colori, simboli e segni grafici ispirati al mare e alla cultura del Mediterraneo, dando a ogni barca un’identità visiva. Un lavoro collettivo che ha coinvolto anche i più piccoli, con laboratori educativi e ludici curati dalla Fism provinciale, attraverso il Kids Club, e da Unicef. I disegni dei bambini troveranno spazio anche su un autobus della flotta cittadina, grazie a un progetto realizzato in collaborazione con la società del trasporto pubblico, Atam.

La Regata del Mediterraneo, sostenuta dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico Grandi Eventi Sportivi 2026, va oltre la competizione sportiva, diventando un'occasione per avvicinare le nuove generazioni alla tradizione marinaresca, valorizzare i linguaggi dell’arte e rafforzare il legame tra la città e il suo mare. In programma anche un workshop dedicato al tema «Il valore dello sport», per riflettere sul ruolo delle discipline remiere come strumenti di coesione, inclusione e promozione del territorio.