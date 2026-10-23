Perquisizioni della polizia in diverse città: 100 persone coinvolte, 51 i minorenni

La Polizia di Stato, su delega dell'autorità giudiziaria e di iniziativa, ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 persone, di cui 51 minorenni, identificate nei gravi disordini del 17 e 18 ottobre scorsi.

Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti delle Digos a Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona.