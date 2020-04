Pixabay

Viste le restrizioni di questo periodo segnato dal coronavirus, che proprio in concomitanza delle celebrazioni per la Santa Pasqua interessano anche i luoghi di culto, assumono importanza le emittenti locali ed anche le piccole comunitarie, in grado di diffondere le celebrazioni della propria parrocchia e possono rappresentare pertanto un punto di riferimento per i propri fedeli.

In questo articolo cerchiamo di fare il punto della situazione, proponendo un breve riepilogo dell’impegno portato avanti dalle emittenti radio e tv dell’isola.

Va detto che molte emittenti comunitarie hanno già una caratteristica parrocchiale ed un legame con i fedeli che dura da tanti anni, altre invece hanno adeguato la propria programmazione per cercare di venire incontro alle esigenze del proprio territorio. Diverse emittenti sono legate a Radio inBlu della Conferenza episcopale italiana.

Ecco la programmazione religiosa di radio e tv sarde



Cagliari

Radio Kalaritana è la radio ufficiale della Diocesi di Cagliari, trasmetterà quindi tutti gli appuntamenti previsti lungo la Settimana Santa, con collegamenti in diretta dalla Radio Vaticana.

Sempre da Cagliari segnaliamo Radio Bonaria, con le celebrazioni in diretta dalla Basilica di N. S. di Bonaria. Le manifestazioni saranno inoltre trasmesse da Videolina, che già dal giorno 11 marzo trasmette la messa, tutti i giorni feriali e festivi alle 10.00 e nei prefestivi alle 17,30.

Radio Nora, è una piccola emittente parrocchiale di Pula che trasmette le funzioni religiose della parrocchia di S. Giovanni Battista in Pula.

Radio Sant’Elena propone dalla Basilica di Sant’Elena Imperatrice di Quartu S.Elena i seguenti appuntamenti:

09 aprile Giovedì Santo

ore 18.00 S.Messa in Coena Domini

ore 21.00-22.00 ora Santa

10 aprile Venerdì Santo

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e via Crucis

ore 18.00 azione liturgica e Adorazione della Croca

11 aprile Sabato Santo

ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia

ore 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile Domenica di Risurrezione

ore 08.00 S.Messa

ore 10.30 S.Messa solenne

ore 19.00 S.Messa solenne



RCT, Radio Vergine del Carmine Teulada, trasmette le celebrazioni dalla parrocchia Vergine del Carmine di Teulada:

Il lunedì, martedì, mercoledì alle ore 18:00, il giovedì e venerdì 18:30.

La domenica alle ore 8:00, 11:00 e alle 18:30

In televisione oltre alla già citata Videolina, segnaliamo Sardegna Uno che trasmetterà tutti i riti della Settimana Santa in diretta dalla cattedrale di Santa Maria di Cagliari.

Per l’occasione sarà utilizzato pure il canale Sardegna 3, visibile sul numero 272 del digitale terrestre, dove troveranno posto le dirette delle celebrazioni della Settimana Santa da Alghero che su Sardegna Uno saranno riproposte alle ore 18.00 in differita.

Oristano e campidano

Radio Studio 2000, emittente di Terralba, con un’ampia diffusione sul territorio centro meridionale dell’isola, propone un palinsesto modificato rispetto al solito, proprio per venire incontro alle esigenze dei fedeli:

9 aprile GIOVEDÌ SANTO

Ore 16.00 S. Messa da Terralba (Radio Studio 2000 Vintage e Pagina Fb Parrocchie)

10 aprile VENERDÌ SANTO

Ore 09.00 Via Crucis da Terralba (Radio Studio 2000 Vintage e Pagina Fb Parrocchie)

Ore 15.00 Azione liturgica da Terralba (Radio Studio 2000 Vintage e Pagina Fb Parrocchie)

11 aprile SABATO SANTO

Ore 20.30 Veglia Pasquale da Terralba (Radio Studio 2000 e Pagina Fb Parrocchie)

12 Aprile PASQUA DI RESURREZIONE

Ore 09.30 S. Messa da Terralba (Radio Studio 2000 e Pagina Fb Parrocchie)

Alcune celebrazioni saranno trasmesse solo su Radio Studio 2000 Vintage.



Radio Planargia, trasmette da Bosa le seguenti celebrazioni:

Giovedì 9 Aprile Giovedì Santo

Ufficio delle Letture e Lodi: ore 9

S. Messa in Coena Domini: Ore 19.00

Venerdì 10 Aprile Venerdì Santo

Ufficio delle Letture e Lodi: ore 9:

Via Crucis “Sas Chilcas”e riflessione conclusiva: Ore 11,05 . Celebrazione della Passione: ore 17

Sabato 11 Aprile Sabato Santo

Ufficio delle Letture e Lodi: ore 9

Veglia Pasquale: ore 20

Domenica 12 Aprile Domenica di Pasqua

S. Messa di Risurrezione: ore 11.

Lunedì 13 Aprile Lunedì dell’Angelo:

S. Messa: ore 11



L’emittente televisiva di Oristano Super Tv trasmetterà tutti i riti della settimana santa in diretta dalla cattedrale di Oristano. L’emittente è ricevibile sul canale 605.

Nuoro

Radio Barbagia trasmette da Nuoro e propone la seguente programmazione:

Ogni giorno in diretta dalla Cattedrale di Nuoro alle ore 07.30 Santa messa e alle ore 19.15 Recita in diretta del Santo Rosario.

La domenica oltre alle altre funzioni è prevista la trasmissione della Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Nuoro alle ore 11.00

Il Giovedi Santo: Santa Messa della cena del Signore e Diretta dalla Cattedrale di Nuoro alle 17.00

Sabato Santo: Veglia Pasquale dalle Cattedrale di Nuoro ore ore 10.00

In televisione, le celebrazioni religiose saranno proposte da Telesardegna, l’emittente di Nuoro, ricevibile sul canale 14 in buona parte dell’isola.

Sulcis Iglesiente

A Carloforte, Tele Maristella è l’unica tv parrocchiale di tutta la Sardegna. Il segnale televisivo può essere ricevuto sul numero lcn 12. Oltre alla tv è presente anche l’emittente Radio Maristella. Entrambe trasmettono tutti gli eventi della parrocchia San Carlo Borromeo ed il segnale è ricevibile anche in parte di Carbonia, Calasetta e Portoscuso.



Le funzioni religiose invece della parrocchia di San Pietro, sempre da Carloforte, vengono trasmesse da Radio San Pietro.

Ogliastra

In Ogliastra, segnaliamo Radio La Voce, emittente di Muravera, che trasmetterà le celebrazioni della Parrocchia San Nicola di Bari di Muravera.

Olbia e Tempio

Gallura Tv, emittente televisiva ricevibile sul canale 623, trasmette la Santa Messa e tutte le celebrazioni della Settimana Santa dalla Parrocchia di Nostra Signora De La Salette di Olbia. Sono previsti inoltre collegamenti dalla Cattedrale di Tempio Pausania.

Sassari e dintorni



Radio Nova da Sorso, trasmette le celebrazioni religiose del Santuario della beata Vergine “Noli Me Tollere”

tutti i giorni alle ore 07.30 Santa Messa

ore 18.00 Rosario

18.30 Santa Messa

il 12 aprile sarà trasmessa anche la messa delle ore 10.30



L’emittente televisiva di Alghero, Catalan Tv in collaborazione con Sardegna Uno, trasmetterà tutti i riti della settimana santa.

L’emittente già da sabato 14 marzo, con la preziosa collaborazione di media-live.it, aveva trasmesso in diretta tv e streaming dall’Episcopio di Alghero alcuni appuntamenti importanti della Diocesi di Alghero-Bosa.



Canale 12, emittente televisiva di Sassari, trasmetterà le celebrazioni della Settimana Santa dalla Cattedrale San Nicola.



Infine sempre in televisione, da Sassari, sarà possibile seguire su Isola TV, (canale 214 del telecomando) la Santa Messa e tutti gli altri appuntamenti della Settimana Santa in diretta dal Duomo di Sassari.



Ricordiamo che molte emittenti sono disponibili anche in streaming, e quindi ascoltabili tramite la rete internet, direttamente nella pagina web dell’emittente oppure attraverso specifiche app. Sulle pagine Facebook delle emittenti televisive è spesso presente la diretta streaming della celebrazione religiosa. In alcuni casi inoltre la ricezione è possibile anche via DAB+, lo standard per l’ascolto della radio digitale.



