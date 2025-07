Il sindaco Sala oggi riferirà in Consiglio comunale dopo le ultime inchieste sull'urbanistica milanese - Fotogramma

Direzione 2027 ma con un cambio di passo. Il lungo week-end di riflessione del sindaco Giuseppe Sala, finito nel registro degli indagati nell’ultimo filone dell'inchiesta sull’urbanistica milanese, si è concluso ieri sera con la decisione - salvo colpi di scena - , di rimanere alla guida della città sino alla scadenza del mandato. Al primo cittadino, nel corso di un lungo incontro, ieri sera la delegazione del Pd ha ribadito pieno "appoggio e sostegno" ma anche la necessità di un cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città. Il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli ha chiesto una svolta, sull'urbanistica prima di tutto, ma anche su "diritto all'abitare, accessibilità ed equità".

Sala in consiglio comunale: chiederà un patto alla maggioranza. Oggi pomeriggio in apertura del Consiglio comunale, alle 16,30 Sala parlerà per la prima volta della vicenda. L’unico commento fatto nei giorni scorsi, lo aveva affidato al Corriere della Sera, con una grande amarezza per aver appreso di essere indagato dalla stampa. “Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile”. Sarà per lui il momento di fare un bilancio di lungo periodo: si soffermerà sul contributo dato a Milano in questi 15 anni, prima da commissario unico dell’Expo 2015 e poi come sindaco. Solo in un secondo momento spiegherà come intende proseguire il suo mandato. Chi lo conosce bene sa che ha riflettuto a lungo sulla strada da prendere, che ha valutato seriamente le dimissioni. Di certo non vuole finire “commissariato” dalla sua stessa maggioranza ma pretende un patto di su obiettivi e priorità. La lista delle cose da fare entro il 2027 comprende la vendita di San Siro, la Beic (la Biblioteca Europea), le vasche di laminazione contro le esondazioni del Seveso, la riqualificazione di piazzale Loreto e il nuovo Museo della Resistenza.

Dimissioni pronte per l’assessore Tancredi. Sembra ormai certa l’uscita di scena dell'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto i domiciliari. Tancredi sarà presente in aula, ma la lettera di dimissioni è già pronta. Non è ancora chiaro se prenderà la parola o assisterà soltanto al dibattito. Mercoledì prossimo è in programma l'interrogatorio di garanzia che sta preparando con il suo avvocato e in cui ha intenzione di chiarire la sua posizione. Bisognerà capire se al suo posto arriverà una figura non politica ma di garanzia per traghettare il Comune nell'ultima parte del mandato ad avere un nuovo Pgt, Piano di governo del territorio, e a concretizzare il Piano straordinario per la casa che prevede di realizzare su terreni del Comune 10mila appartamenti per la classe media.

Il primo nodo è quello di San Siro: rinvio a settembre. L’operazione sembrava è ad un passo dal concludersi, con il Comune che vuole vendere stadio e aree a Inter e Milan, ma ora rischia di saltare. La delibera sulla vendita sarebbe dovuta arrivare in giunta questa settimana, ma il Pd ha ribadito il suo scetticismo e l’intera vicenda probabilmente slitterà a settembre. Quella per la vendita del Meazza è una corsa contro il tempo perché il 10 novembre scatterà il vincolo di tutela per i 70 anni del secondo anello e da quel momento lo stadio non si potrà abbattere, cosa che vorrebbero fare Inter e Milano nel loro progetto per realizzare un nuovo impianto. Nella maggioranza sono diversi i consiglieri contrari alla vendita e il loro numero è destinato ad aumentare visto il clamore suscitato dagli sviluppi dell’inchiesta.

Le opposizioni in aula torneranno a chiedere le dimissioni del sindaco. Per il capogruppo di FdI in Consiglio comunale Riccardo Truppo il problema non è l’avviso di garanzia ma un “sistema opaco che peggiora una situazione già fortemente compromessa. E proprio per questo chiediamo con forza le dimissioni del sindaco Sala". Dello stesso parere la Lega: "Per noi la richiesta di dimissioni del sindaco è unicamente orientata all'impossibilità di far ripartire la città se non ridando la parola ai cittadini - spiega il segretario cittadino Samuele Piscina -. Essere garantisti non significa chiudere gli occhi e fare finta di non essere in un tornado che sta travolgendo la città".

Meloni garantista, Salvini: pronti ad elezioni. Assai più cauta la posizione della premier. “Io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l'automatismo delle dimissioni" ha detto la premier Giorgia Meloni a proposito dell'indagine. Al Corriere della Sera, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ribadito la sua solidarietà al sindaco. “Sala ha il mio sostegno, tutto basato su teorie'. Di tutt’altro tenore le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini. Per Milano il centrodestra è pronto "anche domani" a un'eventuale campagna elettorale ma vedo che il pd sta facendo di tutto per tenersi la poltrona. Anche il M5S non è stato tenero con il sindaco. Da Milano "emerge un quadro inquietante ed è doveroso un passo di lato di Sala" ha sentenziato Chiara Appendino.