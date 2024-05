Santa Margherita Ligure - Ansa

C’è anche la Lombardia tra le regioni che possono fregiarsi delle Bandiere Blu, il riconoscimento con cui l’organismo internazionale Foundation for environmental education (Fee) cioè Fondazione per l’educazione ambientale ogni anno premia le spiagge più belle. O meglio le località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. In particolare per quanto riguarda l’Italia salgono a 236, dieci più dell’anno scorso i centri che potranno fregiarsi del “vessillo”, che quest'anno sventolerà su 485 spiagge che hanno mostrato di avere mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023). Tra le regioni, al primo posto resta la Liguria che registra due 2 nuovi ingressi ma perde altrettante bandiere, confermando 34 località virtuose. Sul secondo gradino del podio la Puglia che sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un'uscita mentre seguono appaiate a quota 20 Campania e Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna.

Complessivamente a fronte di 4 comuni non confermati ci sono 14 nuovi ingressi, per la precisione Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant'Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige). I comuni non riconfermati sono invece Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

Commentando i dati, il presidente della Fee Italia, Claudio Mazza ha detto che «a crescere è soprattutto la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini, ai quali va il merito di questo riconoscimento. Ogni amministrazione Bandiera Blu sa bene che una gestione virtuosa del territorio passa necessariamente anche dalla formazione e dal coinvolgimento dei singoli, delle scuole, delle associazioni, di tutti gli operatori». Resta tuttavia un neo, ha rilevato Mazza, e sono gli impianti di depurazione non sempre adeguati.

Sirmione, sul Lago di Garda - Fotogramma

Si diceva della Lombardia che vede confermate le sue tre bandiere blu per altrettante località balneari sul Lago di Garda: Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno. Complessivamente sui laghi italiani i vessilli salgono a 23, due in più rispetto al 2023.

La Bandiera blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto di due agenzie Onu: Unep (Programma delle Nazioni unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione mondiale del Turismo) con cui è stato sottoscritto un Protocollo di partnership globale riconosciuta dall’Unesco (Organizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura). I criteri presi in esame sono 32, dalla limpidezza delle acque di balneazione, all'efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, dalle aree pedonali alle piste ciclabili, all'arredo urbano, alle aree verdi, all'abbattimento delle barriere architettoniche.