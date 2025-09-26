ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













Appello, subito respinto, di Sergio Mattarella alla Flottila in navigazione verso Gaza: evitare altri rischi di vite umane, accogliete l'appello del Patriarcato latino di Gerusalemme, affidatevi a loro. «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona», scrive Mattarella in una nota diffusa dal Quirinale. «A questo scopo - prosegue, riconoscendo le nobili intenzioni dell'azione internazionale umanitaria - e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta - valore che si è espresso con ampia risonanza e significato - appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza».

Ed ecco l'appello: «Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza».

Dal mondo politico arriva subito l'invito di Renzi, Calenda, Delrio, e dell'ex ministro della Difesa Guerini a prendere in considerazione l'accorato invito del capo dello Stato. Ma passano pochi minuti, ed arriva l'indisponibilità da bordo.



«Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati», replica la portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, in merito all'appello del presidente del presidente Sergio Mattarella di accettare la proposta di mediazione offerta dal Patriarcato. «La questione degli aiuti è importantissima - sottolinea - Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla».



.