La piazza di Ottone durante una fiera agricola, in una veduta dall'alto

«Andiamo dall’Angelica, che sicuramente ce l’ha». Nei centri di montagna, una saracinesca che si abbassa equivale ad un lutto da elaborare. È quel che stanno vivendo gli abitanti di Ottone, in alta Valtrebbia, a cavallo tra Emilia e Liguria, di fronte al cartello “chiuso” sulla vetrina dello storico emporio. «Era il nostro Amazon», scrive qualcuno sui social, aprendo il concerto dei ricordi. Perché quel negozio – con l’articolo davanti al nome, come si usa fare da queste parti parlando delle persone che si hanno a cuore – era una parte pulsante del paese dal 1905, da quando cioè Angelica Canevari aprì in via Roma uno spazio dove si trovava davvero di tutto, dal formaggio agli attrezzi per l’orto.

Un po’ ferramenta, un po’ drogheria, un po’ garden e casalinghi, di Canevari in Canevari, ha attraversato le stagioni, visto un paese spopolarsi d’inverno e ripopolarsi d’estate. Senza mai fare un giorno di ferie. Adesso per la signora Jole, l’attuale titolare, è il tempo della pensione. Nonostante i tentativi, non ha trovato nessuno disponibile a continuare. A gennaio Ottone aveva perso un’altra storica realtà commerciale, la panetteria della “Rosannina”, Rosanna Valla, aperta dai genitori nel 1961. Ecco perché vedere la serranda abbassata «fa veramente male», conferma Rosella Ghilardelli, ottonese trapiantata a Genova, ma con le radici in val Trebbia. Ogni martedì prende il treno dal capoluogo ligure e va a scuola a Ronco Scrivia, dove insegna. Esce all’una, riprende il treno, torna a Genova, piglia la macchina e sale ad Ottone. Va a recuperare i ragazzi che alle 16.20 escono da scuola e li porta in oratorio per il catechismo.

«Ad aprile è nato il nipotino, quest’anno raddoppierò le salite in settimana». La figlia Giulia – che con il marito Fabio hanno regalato alla frazione di Truzzi il primo fiocco azzurro dopo settant’anni – è il suo braccio destro nelle attività parrocchiali. Le idee non mancano. Le ultime, la mostra sul Giubileo e il torneo di burraco benefico per il tetto della chiesa. Piccole cose, che servono a dire che la comunità c’è, è viva e vuole continuare ad esserlo. «Se iniziamo a dire siamo pochi – nell’ultimo biennio sono mancati tanti anziani che erano la nostra memoria storica – non si farà mai nulla». Riconosce che Ottone è fortunata: «C’è la farmacia, ci sono due market, c’è il medico, c’è la guardia medica, ci sono le poste, c’è la banca. Certo, l’Angelica è un pezzo di storia che se ne va: la famiglia Canevari è sempre stata di una disponibilità incredibile, un patrimonio di relazioni che con l’e-commerce si sta perdendo». Di bambini ce ne sono sempre meno. Quando Rosella frequentava le Medie, nel 1974, ad Ottone sulle tre classi c’erano 75 iscritti. Da due anni le Medie non ci sono più, sono rimaste l’Infanzia e la Primaria, rispettivamente cinque e una decina di iscritti.

«Un grande cruccio», definisce il sindaco Federico Beccia questo inverno demografico che in un Comune di 400 abitanti (sulla carta sono 670, ma il numero comprende gli emigrati iscritti all’Aire) picchia più forte. «Se chiude una scuola un paese muore». Eppure, lo conferma, i servizi di base non mancano. «Per iniziativa dell’Amministrazione comunale, ogni quindici giorni abbiamo anche il cardiologo gratuito per gli anziani e le fisioterapiste». Come invertire la rotta? «Sono sindaco da 11 anni: la mia impressione è che a livello governativo non si abbia idea di cosa vuol dire vivere in montagna. Un giovane che, per esempio, volesse ritirare l’Angelica, dovrebbe almeno poter avere la sicurezza di una fiscalità agevolata per 10, 15 anni. Non è pensabile pagare qui le stesse tasse di Rimini, non abbiamo lo stesso afflusso turistico. Se un tempo d’estate venivano 56mila persone, l’aria è cambiata ». Secondo: la questione casa. « A Ottone ce ne sono troppe vuote e ad affitti troppo alti, 400-450 euro al mese. Ho adottato una misura poco capita, spero lo sarà in futuro: ho aumentato di due punti l’Imu sulle seconde case e l’anno prossimo proporrò la defiscalizzazione per chi è disponibile ad affittare ad un prezzo equo».