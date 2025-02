Docenti delle sezioni ospedaliere del Gemelli

COMMENTA E CONDIVIDI













Un lupo che ulula a sorella Luna e le Stelle, fratello vento che sorride alla natura e San Francesco d’Assisi circondato dagli animali: sono alcuni dei disegni esposti nella mostra allestita presso la hall dell'ospedale Gemelli di Roma, che rappresentano “Il Cantico delle Creature” visto attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi ricoverati nei reparti. La mostra - dal titolo “Canto di colori, luce e speranza” - è una delle iniziative organizzate dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss e presentata oggi in occasione della XXXIII Giornata mondiale del malato.

All’inaugurazione della mostra, in apertura delle celebrazioni, si è tenuta una riflessione spirituale sul “Cantico delle Creature” condotta da Padre Luciano De Giusti, Ministro provinciale dei frati minori di Abruzzo e Lazio presso la hall del Policlinico Gemelli.

I disegni dei piccoli pazienti - pubblicati anche in un calendario - sono stati realizzati nell’ambito delle attività scolastiche. La mostra nasce infatti dall’iniziativa dei docenti della Scuola in Ospedale del Policlinico Gemelli, che hanno raccolto i disegni degli alunni frequentanti le sezioni ospedaliere degli istituti scolastici. Il tema trattato è anche un’occasione per celebrare la ricorrenza dell’ottavo centenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi.

«Il Cantico, detto anche di Frate Sole, è un canto di gratitudine, di lode, di amore per la natura e per tutte le sue creature e di gioiosa accettazione di tutti gli aspetti della vita umana, compresi la malattia, il dolore e la morte», ha commentato Daniela Di Fiore docente nella sezione ospedaliera del Gemelli dell’I.I.S. Carlo Emery. Tutti i docenti, ha raccontato ancora, «hanno registrato il grande entusiasmo e la grande partecipazione da parte degli alunni degenti nella realizzazione dei disegni, facendo emergere come disegnare sia terapeutico».

A coronamento della mattinata dedicata all’iniziativa, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha celebrato la messa presso la Cappella San Giovanni Paolo II dell’ospedale.