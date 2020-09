Nello Scavo, inviato di Avvenire - Ansa

C'è l'inviato di "Avvenire" Nello Scavo tra i giornalisti ai quali è stato conferito il Premiolino, prestigioso riconoscimento riservato ai mass media. I vincitori dell'edizione 2020, la 60esima, sono, in ordine alfabetico: Guy Chiappaventi e Flavia Filippi (La7), Paolo Condò (Sky), Michele Masneri (Il Foglio), Simona Ravizza (Corriere della Sera), Nello Scavo (Avvenire) e Will Media. Il Premiolino BMW SpecialMente è stato assegnato allo chef Massimo Bottura.

Sempre in prima linea nel raccontare il dramma dei migranti nel Mediterraneo, Scavo è autore di numerosi scoop riguardanti i respingimenti al largo delle coste europee e i rapporti tra i governi. Vive sotto scorta a seguito delle minacce ricevute da parte di un trafficante libico.

Il Premiolino, come ha ricordato Chiara Beria di Argentine, presidente della giuria, è nato a Milano nel 1960. "Sessant'anni fa nell'Italia del boom nella Milano capitale economica e dell'editoria un gruppo di famosi inviati fondava il Premiolino di giornalismo per valorizzare articoli, inchieste, commenti coraggiosi, innovativi, controcorrente". Oggi, ha preseguito Beria di Argentine "in giorni così difficili per il nostro Paese e con il mondo della stampa in profonda crisi, la giuria del Premiolino ha voluto confermare quella scelta di 60 anni fa segnalando il lavoro di eccellenti e indipendenti cronisti".