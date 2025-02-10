Elon Musk - (c) dpa-Zentralbild POOL

COMMENTA E CONDIVIDI













Elon Musk ha infranto un nuovo record: secondo la rivista Forbes, il fondatore di Tesla e SpaceX è diventato la prima persona al mondo a raggiungere un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, una cifra mai toccata prima nella storia delle ricchezze personali. Il risultato si deve soprattutto alla ripresa del titolo Tesla e alla crescita delle valutazioni delle altre aziende che fanno capo al magnate sudafricano-statunitense. Tecnicamente il traguardo è stato registrato mercoledì pomeriggio, al fuso di New York, quando la fortuna di Musk ha raggiunto i 500,1 miliardi di dollari, salvo poi stabilizzarsi a 499,1 miliardi in chiusura di giornata. Una correzione minima, che non toglie però rilievo a un primato assoluto. Il patrimonio di Musk è fortemente legato alle sorti di Tesla, di cui detiene circa il 12%, e che negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo slancio, spinta dalle aspettative legate alla transizione dell’azienda dall’automotive all’intelligenza artificiale e alla robotica. A settembre il consiglio di amministrazione ha proposto un piano di compensi da mille miliardi di dollari per l’amministratore delegato, il più alto mai offerto a un dirigente d’impresa, pur se condizionato a obiettivi finanziari e industriali di lungo periodo.

Ma non c’è solo Tesla nel ricco portafoglio di Musk: SpaceX, oggi valutata intorno ai 400 miliardi di dollari, continua a dominare il settore spaziale con la sua costellazione Starlink e i contratti governativi negli Stati Uniti. Anche xAI, la nuova scommessa sull’intelligenza artificiale, ha recentemente raccolto fondi che l’hanno spinta verso una valutazione stimata di 200 miliardi di dollari. Nel portafoglio del miliardario figurano inoltre la piattaforma social X (ex Twitter) e la società di neurotecnologie Neuralink. Con questo balzo, Musk allarga ulteriormente la distanza dagli altri super-ricchi del mondo: il secondo nella classifica Forbes, Larry Ellison, cofondatore di Oracle, si ferma infatti a 350 miliardi di dollari, oltre 150 miliardi in meno.

C'è un elemento per certi aspetti inquietante, legato al nuovo record: il traguardo dei 500 miliardi è arrivato infatti a meno di un anno dal superamento della soglia dei 400 miliardi, che era avvenuto nel dicembre 2024, quando si speculava sul possibile legame di Musk con la nuova amministrazione Trump. Da allora non sono mancate le turbolenze, sia sul piano politico sia su quello industriale, ma il tycoon ha confermato ancora una volta la sua capacità di adattamento al contesto economico e politico e rafforzando la sua influenza su molti dei settori più strategici del futuro: dalle auto elettriche allo spazio, dall’intelligenza artificiale alle telecomunicazioni satellitari. Nei fatti Musk non è solo l’uomo più ricco del pianeta: è, sempre più, il simbolo del potere economico e tecnologico concentrato in una sola persona.