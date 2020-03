Disinfestazione in Corea del Sud - Reuters

No, la Vitamina C non debella il coronavirus. E no, non ci sarà una disinfestazione dell'alto. In queste ore stanno circolando numerose notizie false sull'epidemia, alcune innocue, altre decisamente meno. Così non è vero che i dottori lasciano morire i pazienti anziani o non intubano i più vecchi. Quest'ultima fake news, diffusa in particolare con due audiomessaggi in cui si sente la voce concitata di presenti medici, è particolarmente grave, tanto che l'ospedale Niguarda ha presentato una denuncia querela alla polizia, trasmessa poi alla Procura di Milano.

L'Ospedale Niguarda ha dovuto inoltre lanciare un video appello in cui il direttore delle Rianimazioni dell'ospedale, Roberto Fumagalli, spiega che "nei giorni scorsi sono circolati messaggi social e audio su WhatsApp che descrivevano scenari non corrispondenti al vero in merito alle situazioni nelle Rianimazioni di alcuni ospedali lombardi dove si curano i pazienti affetti da coronavirus. Non è vero che lasciamo morire i pazienti, non è vero che non intubiamo i pazienti anziani, non è vero che scegliamo chi curare in base all'età", sottolinea Fumagalli che fa chiarezza sulla situazione nei reparti, il grande impegno di medici e infermieri ed invita ad affidarsi solo alle fonti d'informazione ufficiali. "Se volete fare la vostra parte attenetevi alle raccomandazioni anti-contagio e non diffondete le 'fake'", è l'appello. La Procura di Milano ha detto che "interverrà con la massima serietà e durezza" sui due falsi messaggi audio. I procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco, tra l'altro, hanno già aperto nei giorni scorsi un'altra inchiesta per "diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico" in relazione ad un audio che era circolato via WhatsApp, all'inizio dell'emergenza, e nel quale la voce di una donna incitava a "fare la scorta" (assalto dei supermarket che ci fu quel giorno), perché Milano, diceva, "finirà in quarantena". Il reato contestato prevede l'arresto fino a 3 mesi o la multa di 300 euro.

In Piemonte invece è circolata la notizia che sarebbero arrivati elicotteri a buttare sulla città di Asti per disinfettare tutto, tanto che il sindaco Maurizio Rasero, subissato da richieste di chiarimenti, è dovuto intervenire con un videomessaggio su Facebook per smentire tutto. "La situazione è sotto controllo ad Asti, vigliacco chi diffonde fake news - dice - Ho avuto il telefono impazzito dalle chiamate di cittadini - spiega - che mi chiedevano se era vero che sarebbero arrivati elicotteri a buttare sostanze sulla città per disinfettare. Ma qui siamo impazziti... Gente che scrive che sono raddoppiati i casi degli infetti nell'ospedale di Asti, ma non è vero. Vergognatevi! Per parlare bisogna avere dati certi da fonti certe e autorevoli, altrimenti state zitti".



Analoga la notizia che gira fra le chat dei parmigiani: il messaggio, recapito a migliaia di telefonini, recita che questa sera "dalle 23 fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com'è c'è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare". Tutto falso, anche se la notizia continua a circolare con l'aggiunta dei prodotti che saranno sversati sulla città, come amuchina, ddt o candeggina.



Tra le fake ci sono anche quelle che riguardano i contagi e i decessi. Il sindaco di Molfetta ha denunciato per procurato allarme coloro che hanno diffuso la notizia falsa della positività al virus di una donna di 55 anni.

La vitamina C non è una profilassi

E' invece una vera e propria catena di sant'Antonio sui social quella relativa a una presunta efficacia della Vitamina C per tenere lontano il virus. Si tratta di un audio rilanciato da innumerevoli chat in cui si sente: "Vitamina C a tutti quanti: bambini, adulti e soprattutto anziani, nell'ordine di 1-2 grammi al giorno. Dal San

Gerardo di Monza" al "Policlinico" e al "Sacco, insomma gli ospedali più infestati - recita una voce femminile - la stanno usando come terapia e i pazienti rispondono benissimo. Quindi: assunzione di

vitamina C anche a scopo preventivo: spremuta d'arancio, limone e un kiwi al giorno". Ma Andrea Gori, direttore Malattie infettive del Policlinico di Milano, all'AdnKronos Salute dice che non esiste in questo momento "una profilassi efficace per il coronavirus". Ovviamente questo non esclude che la Vitamina C sia sempre utilissima per combattere i malanni di stagione.





Intanto la Federanziani ha messo a punto un vademecum per difendere gli over 65 da disinformazione e tentativi di truffa. In 20 punti il vademecum mette in guardia dai sedicenti funzionari pubblici che si fingono incaricati dalle Asl per effettuare operazioni sanitarie e somministrare tamponi, dalle finte disinfestazioni delle abitazioni, dei condomini e delle banconote, dalle truffe che viaggiano via e-mail, dai rincari ingiustificati, in particolar modo negli acquisti online di disinfettanti, dalle pubblicità ingannevoli di dispositivi inefficaci che vengono presentati come validi strumenti di prevenzione.

L'invito rivolto ai senior è anche a non credere a chi propone rimedi miracolosi o vaccini per il Coronavirus. E a denunciare immediatamente al 112 ogni truffa o tentativo di truffa subito. Il vademecum aiuta a individuare le corrette fonti di informazione a cui fare riferimento per la prevenzione del Coronavirus, ovvero i siti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.