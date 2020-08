Ansa archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











"Purtroppo il falso scoop di Libero sui migranti che a Lampedusa hanno mangiato cani continua a circolare alimentando il pericoloso gioco dei fomentatori d’odio e di chi fa delle crociate anti-immigrazione la propria bandiera di propaganda politica. Credo sia arrivato il momento per il nostro Paese di dotarsi di una seria normativa per fermare le bufale e le fake-news con sanzioni esemplari non solo per chi le pubblica ma anche per chi contribuisce a diffonderle".

Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, in riferimento a un articolo pubblicato da Libero nel quale si parla di migranti che a Lampedusa avrebbero mangiato alcuni cani.

La non notizia ancora una volta vede coinvolte vecchie conoscenze delle campagne contro i migranti. Tra essi una blogger che pubblica per testate neofasciste a cui di recente perfino Twitter ha limitato la divulgazione delle proprie bravate sui social.

Sarebbe bastato chiedere alle autorità, a cominciare dai carabinieri, per raccogliere con cautela le dichiarazioni della “signora Rosi”, che a Lampedusa non è nuova a polemiche e rivendicazioni economiche.