Olimpiadi, Trump potrebbe arrivare a Milano per la finale di hockey

Donald Trump starebbe preparando un blitz a Milano per assistere domenica alla fine del torneo olimpico di hockey su ghiaccio qualora si qualificassero gli Stati Uniti: lo hanno confermato fonti della Federazione mondiale di hockey. Dall'ambasciata Usa in Italia al momento nessuna conferma, ci si limita ricordare che è un'ipotesi che circola da mesi ma al momento non ci sono riscontri. Nel caso la riserva verrebbe sciolta venerdì, quando sono in programma le due semifinali (una alle 16,40 e l'altra alle 21,10) nell'impianto di Santa Giulia a Milano. Al momento è ipotizzabile che gli Usa si trovino a sfidare il fortissimo Canada in una sorta di 'derby dei dazi' dopo le tensioni dell'anno scorso. Gli Stati Uniti, peraltro, pur essendo al centro del sistema della Nhl, la lega professionistica nordamericana, hanno vinto solo due ori olimpici nell'hockey maschile, nel 1960 e nel 1980. Nel 2010 perse la finale a Vamvouver proprio contro il Canada. Di certo, a Milano negli ultimi due giorni si registra un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all'Olimpiade. Trump, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, questura e prefettura sono state allertate che il presidente americano potrebbe assistere alla finale in programma domenica alle 14.10 all'arena di Santa Giulia per poi recarsi all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura. Si tratterebbe di un blitz di poche ore, anche se non è escluso che il presidente americano arrivi con il suo Air Force One sin da sabato sera. «Trump a Milano per la finale di hockey? È una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca» ha fatto sapere il Cio in conferenza stampa, sottolineando di «non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo».