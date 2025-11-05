Nella strage di alpinisti in Nepal nessuna notizia di altri 5 italiani

In sette ancora mancano all’appello. Altri cinque alpinisti italiani in Nepal non sarebbero infatti raggiungibili, ma per loro ci sarebbero problemi di connessione radio nella zona in cui si trovano. E dunque non sono da considerare ufficialmente dispersi, ma «impossibilitati a comunicare». La precisazione della Farnesina arriva solo a sera, dopo che per tutto il giorno si sono avvicendate notizie contrastanti. Per ora, dunque, sono ufficialmente due gli italiani dispersi da due giorni e tre i corpi recuperati sull’Himalaya. Ieri mattina invece la nota della Farnesina aveva dato un bilancio ben più grave: «Non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)». Aggiungendo poi che le autorità locali avevano per ora confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Poi la precisazione. I cinque connazionali originari della provincia di Como e partiti con un’agenzia di Milano considerati “dispersi” dalle autorità nepalesi sono impegnati in un trekking verso il campo base del Makalu, poco più a ovest della valle del Khumbu (luogo distinto rispetto a quello dove si sono verificati gli incidenti che hanno coinvolto gli altri connazionali). Si tratta nel loro caso, fa sapere il ministero degli Esteri, di un itinerario che si svolge a quote medio-basse, il livello più alto da aggiungere sarebbero gli 4.800 metri, ma solo per un breve tratto. L'agenzia locale responsabile dell'escursione ha confermato inoltre alle autorità italiane che, da programma, gli alpinisti non avrebbero avuto connessione e sarebbero quindi stati temporaneamente irraggiungibili. Almeno fino ad oggi, quando si saprà se stanno bene o meno.

Le possibilità invece di trovare sopravvissuti i due dispersi ufficiali sono poche, viste le gelide temperature dell'Himalaya e la difficoltà dei soccorsi, secondo alcuni testimoni partiti troppo in ritardo a causa della lenta macchina burocratica nepalese e delle avverse condizioni meteo che ancora persistono. I soccorsi, già partiti in ritardo, sono inoltre complicati a causa dalle perturbazioni che dalla scorsa settimana si sono abbattute su tutta l'area, con il ciclone Montha, partito nel Golfo del Bengala, che ha portato sul Nepal forti piogge e nevicate. Ieri il Console Generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, Riccardo Dalla Costa, è giunto a Kathmandu, dove proseguono le ricerche, per coordinarsi con le autorità nepalesi e i gruppi di ricerca, in raccordo con la Farnesina. Tuttavia le notizie che arrivano sono molto frammentate per le difficili comunicazioni tra le autorità e i responsabili delle operazioni di soccorso.

La speranza per Alessandro Caputo, maestro di sci a St.Moritz, e Stefano Farronato, tecnico forestale di Bassano del Grappa, si è spenta quasi subito due giorni fa, quando la Farnesina ha confermato il loro decesso citando le autorità locali. La spedizione di cui facevano parte era partita il 7 ottobre e con loro si erano persi i contatti il 31, quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a circa 5mila metri di altitudine, mentre erano impegnati nella scalata del Panbari. Le loro salme sono arrivate ieri a Kathmandu, dove saranno espletate le formalità per il rientro in Italia. Un terzo alpinista, Valter Perlino, si è salvato grazie a un problema fisico che lo aveva costretto a rinunciare alla scalata: era stato lui a dare l'allarme, prima di essere salvato.

Paolo Cocco, l’altro italiano dato ufficialmente per deceduto era insieme ad altri due italiani - ufficialmente dispersi - e faceva parte di una spedizione di sette escursionisti partiti dal campo base dello Yalung Ri, una montagna di 5.630 metri nella valle del Rolwaling, nel distretto di Dolakha, a circa 200 chilometri da Panbari. Per lui sarebbe stata fatale una valanga mentre si preparava con Marco Di Marcello e l’altoatesino Markus Kirchler alla scalata al Dolma Khang, un picco di oltre 6.300 metri. Per l’abruzzese Marco di Marcello la speranza della famiglia appesa a quel rilevatore di movimento che continua a spostarsi si affievolisce con il susseguirsi di fonti dei soccorsi e degli stessi media nepalesi, che danno per rinvenuto il suo corpo nella zona dove è caduta la valanga. Ieri in serata è arrivato a Kathmandu anche un esperto soccorritore italiano che da oggi coadiuverà i soccorsi.