Migranti, Unhcr: +72% di arrivi via mare a febbraio

Sono 2.510 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese che si è appena concluso: quasi il doppio rispetto ai 1.457 di gennaio

Un gommone sovraffollato è stato avvistato dall'equipaggio di Louise Michel, che ha messo in sicurezza la barca e fornito giubbotti di salvataggio alle 103 persone a bordo. Poche ore dopo, la Humanity è arrivata sul posto per assistere ai soccorsi, 5 dicembre 2022. L'Osservatorio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha fatto sapere che quest'anno più di milleottocento persone sono morte o sono scomparse durante la traversata del Mar Mediterraneo. ANSA/SOS HUMANITY +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ NPK +++

Sono 2.510 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di febbraio 2026. Il dato mostra un aumento del 72% rispetto al mese precedente (1.457). Le persone arrivate sulle coste italiane a febbraio sono partite principalmente da Libia e Tunisia. La Libia è stata anche a marzo il primo paese di partenza, con circa il 93% di tutti gli arrivi via mare in Italia. Il 64% delle persone arrivate a febbraio sono sbarcate a Lampedusa. Altri porti di sbarco includono Pozzallo, Livorno, Ravenna, Pantelleria, Vibo Valentia, Trapani, Catania, Taranto e Marsala.

«Almeno 6 persone risultano morte in base alle testimonianze raccolte dal nostro staff su due incidenti avvenuti nel mese di febbraio in prossimità delle coste italiane sulla rotta del Mediterraneo Centrale - scrive Unhcr - il dato è sottostimato poiché basato solo sulle informazioni raccolte dai team agli sbarchi in Italia. Nei primi due mesi dell'anno sono stati registrati 3.967 arrivi via mare, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2025 (6.808).

Da inizio 2026, la Libia è il primo paese di partenza con l'85% di tutti gli arrivi via mare in Italia (il 93% nei primi due mesi del 2025). La Tunisia si conferma secondo Paese di partenza con il 10% di tutti gli arrivi via mare (3% nel periodo gennaio-febbraio 2025). Nel 2026 la Sicilia continua ad essere la regione più interessata dagli sbarchi a livello nazionale, in particolare a Lampedusa che registra il 63% di tutti gli arrivi via mare nei primi due mesi dell'anno (82% nello stesso periodo del 2025).

Per quanto riguarda le nazionalità di origine, a febbraio quelle prevalenti sono state: Bangladesh (20%), Somalia (9%), Pakistan (7%), Egitto (6%), Sudan (5%), Algeria (5%), Guinea (3%), Iran (2%), Costa d'Avorio (1%) e Tunisia (1%). A febbraio i minori non accompagnati rappresentano il 13% di tutti gli arrivi via mare in Italia, rispetto all' 11% dello stesso periodo dell'anno precedente. Da gennaio a febbraio 2026, il 16% delle persone sono state soccorse dalle Ong nel Mediterraneo. Secondo i dati Iom (Missing migrants Project) 606 sono le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi due mesi del 2026 (rotta dell'Africa nord-occidentale esclusa) di cui 503 avvenuti lungo la rotta del Mediterraneo Centrale (83%). Lo scorso anno nello stesso periodo, le vittime erano state 287 di cui 141 avvenute lungo la rotta Centrale.