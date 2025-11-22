Migranti, nuovo naufragio nel Mediterraneo fra Algeria e Ibiza

Almeno 17 persone risultano disperse su 22 partite alla volta dell'Europa lungo la rotta del Mediterraneo Occidentale. A darne notizia sabato mattina la rete civica di aiuto agli allarmi in mare, Alarm Phone. «Delle 22 persone che hanno lasciato #Bourmerdes e #Algérie il 10 novembre, solo 5 sono sopravvissute e sono ricoverate in ospedale a #Ibiza. Esortiamo le autorità a cercare i corpi dei dispersi e pensiamo a coloro che hanno perso i propri cari. #BordersKill !» si legge in un post su "X".