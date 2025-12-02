Migranti, l'Ue: sconti sui dazi legati ai rimpatri

L’Unione Europea ha approvato una proposta per collegare i benefici commerciali alla cooperazione sui rimpatri dei migranti. Il nuovo accord o - all'interno di un'intesa provvisoria approvata a tarda sera di lunedì dal trilogo Consiglio europeo, Parlamento e Commissione europea - prevede che i Paesi in via di sviluppo che non accettano di riaccogliere i propri cittadini espulsi dall’Ue possano perdere temporaneamente l’accesso agevolato al mercato europeo (tariffe ridotte).

La misura sarà inserita nella revisione del Sistema di Preferenze Generalizzate (GSP), in vigore da 50 anni, che consente esportazioni a basso costo verso l’Ue.

L’iniziativa nasce dalla pressione politica per rendere più efficaci i rimpatri, forzando i Paesi di origine alla cooperazione. Prima di applicare la sanzione, è previsto un dialogo con i governi interessati. L’accordo è stato raggiunto dopo tre anni di negoziati, complicati anche da tensioni su importazioni di riso asiatico, che hanno portato all’introduzione di un meccanismo di salvaguardia.

La decisione riflette il crescente peso delle forze politiche che chiedono politiche migratorie più rigide e potrebbe influenzare le relazioni con partner strategici.