Libia, altro naufragio: recuperati 17 corpi, 7 in salvo

Ennesimo naufragio al largo della Libia. La Mezzaluna Rossa ha annunciato mercoledì sera il recupero di 17 corpi e il salvataggio di sette persone durante un'operazione di soccorso a un'imbarcazione in difficoltà al largo di Tobruk, sulla costa orientale. L'organizzazione libica non ha fornito dettagli sull'identità né sulla nazionalità delle persone tratte in salvo, ma ha spiegato di aver fornito assistenza umanitaria ai sopravvissuti "nell'ambito di un progetto di collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)": dovrebbe verosimilmente trattarsi di migranti. "Successivamente - ha aggiunto l'organizzazione -, le squadre di soccorso e recupero salme della Mezzaluna Rossa di Tobruk, accompagnate da forze navali, guardia costiera e personale di sicurezza costiera sotto il comando generale, si sono mobilitate per assistere l'imbarcazione in mare in un'operazione durata più di otto ore di lavoro ininterrotto in condizioni difficili".

Il fatto che il naufragio si sia verificato al largo della costa orientale fa pensare al consolidamento della nuova rotta della speranza aperta verso la Grecia e in particolare l'isola di Creta, con maggiori rischi dovuti alla durata della traversata e alle condizioni del mare.