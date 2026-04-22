La stretta Ue sui migranti può essere un boomerang

Nelle scorse settimane il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri. Con questa decisione, l’Europa compie un ulteriore passo verso una politica migratoria più rigida. In base al regolamento, i richiedenti asilo respinti possono essere trattenuti fino a 24 mesi, non avranno più automaticamente la possibilità di organizzare la propria partenza e potranno essere deportati nei cosiddetti “centri di rimpatrio” in Paesi terzi con i quali non hanno legami significativi.

Questa decisione giunge in un momento in cui un’altra importante riforma sta per entrare in vigore. A giugno, entrerà in vigore il Patto europeo sulla migrazione. Uno dei suoi elementi chiave è la nuova procedura di frontiera, in base alla quale i richiedenti asilo provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento dell’asilo inferiori al 20% possono essere trattenuti in strutture controllate nel primo Paese di arrivo per un massimo di dodici settimane, mentre le loro domande vengono esaminate con procedure accelerate.

L’obiettivo di queste riforme è chiaro. I governi europei vogliono dimostrare di aver ripreso il controllo sulla migrazione dopo anni di tensioni politiche e di crescente sostegno ai partiti di estrema destra. Esiste tuttavia il rischio che queste politiche si rivelino controproducenti, creando quella che potremmo definire una trappola delle aspettative: una situazione in cui i governi promettono livelli di controllo migratorio che non sono realisticamente in grado di garantire. La politica migratoria non può basarsi solo su un linguaggio duro e sulla forza. Dipende anche dalla cooperazione. I migranti devono collaborare con le procedure di rimpatrio e i Paesi di origine devono essere disposti a riammettere i propri cittadini. Senza tale cooperazione, molte decisioni di rimpatrio rimangono poco più che dichiarazioni sulla carta. Le deportazioni verso “centri di rimpatrio” in Paesi terzi non elimineranno la dipendenza dell’Ue dalla cooperazione intergovernativa.

Allo stesso tempo, i flussi migratori di richiedenti asilo sono in gran parte determinati da fattori quali guerre, instabilità politica e reti transnazionali. Il rafforzamento di politiche restrittive non sarà sufficiente a contrastare questi fattori. Un’eccessiva enfasi sulla repressione potrebbe addirittura rivelarsi controproducente. I migranti che temono di essere imprigionati potrebbero evitare del tutto i contatti con le autorità, mentre i Paesi di origine potrebbero essere meno disposti a cooperare se percepissero le politiche europee di rimpatrio come ingiuste. I Paesi di origine e di transito sono spesso critici nei confronti dei rimpatri forzati, ma più propensi a cooperare con forme di rimpatrio relativamente volontarie. Eppure, questi paesi sono stati scarsamente coinvolti nelle discussioni sulle nuove norme europee in materia di migrazione.

Lo stesso Patto sulla migrazione dipende fortemente dalla cooperazione politica all’interno dell’Ue. Il sistema presuppone che i Paesi alle frontiere esterne dell’Unione, compresa l’Italia, organizzino l’accoglienza e le procedure di esame delle domande di asilo, mentre gli altri Stati membri dovrebbero contribuire attraverso il ricollocamento o il sostegno finanziario. Resta da vedere quanta solidarietà riceveranno i Paesi di confine. In ogni caso, questi rimarranno in gran parte responsabili dell’organizzazione dei rimpatri e della negoziazione con i Paesi di origine. Ciò crea il rischio che i Paesi di primo arrivo nel Sud e nell’Est Europa si facciano carico di una quota sproporzionata sia dell’accoglienza sia dei rimpatri. Se gli Stati di confine percepiranno di dover sopportare il grosso dell’onere, mentre gli altri Stati membri potranno in gran parte sottrarsi a tale responsabilità, il sostegno politico al sistema potrebbe rapidamente venire meno. Se queste riforme non riusciranno a produrre il controllo promesso sulla migrazione, le conseguenze politiche potrebbero essere significative. Il dibattito sulla migrazione in Europa è sempre più alimentato dalla promessa che politiche più rigorose avrebbero ripristinato il controllo sui flussi. Ma quando tali promesse si rivelano difficili da mantenere, la frustrazione può rapidamente intensificarsi.

In una situazione del genere, è probabile che cresca la pressione per misure sempre più radicali. Alcune voci potrebbero persino sostenere che il diritto d’asilo stesso dovrebbe essere abolito. Qui la trappola delle aspettative diventa particolarmente pericolosa. Il diritto d’asilo è profondamente radicato nei trattati internazionali e nel diritto europeo. Non può essere semplicemente abolito. Quando le aspettative politiche si scontrano con la realtà giuridica, i tribunali e altre istituzioni pubbliche potrebbero essere incolpati del presunto fallimento di politiche che non erano mai state pienamente realizzabili fin dall’inizio.

In questo modo, la frustrazione nei confronti delle politiche migratorie rischia di sfociare in una più ampia crisi di legittimità. Se i cittadini giungeranno a credere sempre più che le istituzioni democratiche non siano in grado di mantenere le promesse dei politici e che i tribunali si limitino a ostacolarle, la fiducia nello stato di diritto e nell’Unione europea stessa potrebbe iniziare a vacillare. Tutto ciò non significa che le politiche migratorie non possano essere rigorose. Né che non si possano prendere in considerazione approcci alternativi alla protezione dei rifugiati, ad esempio sistemi che si basino maggiormente sul reinsediamento dei rifugiati piuttosto e sulle sponsorizzazioni comunitarie, come i corridoi umanitari. Gli Stati hanno sia il diritto sia la responsabilità di regolamentare la migrazione. Ma una politica efficace richiede una comprensione realistica di ciò che il controllo della migrazione può effettivamente realizzare.

Il governo delle migrazioni è in definitiva la ricerca di un equilibrio. Deve coniugare l’applicazione delle leggi con l’equità procedurale, gli interessi nazionali con la cooperazione internazionale e il controllo con lo stato di diritto. In questo delicato equilibrio, una più ampia visione della legittimità – che tenga conto delle prospettive di cittadini e non cittadini, di autorità e migranti – non è un lusso, ma una necessità pratica. Se l’Europa ignora questa lezione, l’attuale stretta sui flussi migratori potrebbe non ripristinare il controllo, ma piuttosto aggravare la stessa crisi di legittimità che cerca di evitare.