L'Idf spara a Hebron, muore un bimbo di 7 mesi. Il padre: l'auto era ferma

«Mi sono fermato, poi hanno aperto il fuoco»'. Così Fahed Abu Haykal, padre di Sam, racconta a Haaretz l'attacco subito dalle Forze di difesa israeliane in cui è rimasto ucciso suo figlio, di 7 mesi. L'uomo, raggiunto al pronto soccorso di Hebron, smentisce così la ricostruzione fornita dai militari israeliani, secondo i quali l'auto sulla quale viaggiava la famiglia è stata percepita come una minaccia. Fahed Abu Haykal ha spiegato che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro l'auto della sua famiglia pochi istanti dopo che lui si era fermato all'ordine dato dai militari. L'uomo ha raccontato a Haaretz che un proiettile gli ha trapassato la mano e ha colpito suo figlio, Sam, che era in braccio alla madre sul sedile posteriore. La famiglia, composta anche dal figlio undicenne della coppia e dalla madre del padre, stava attraversando Hebron ieri sera quando i soldati hanno intimato al veicolo di fermarsi, ha aggiunto. Secondo quanto riportato dal ministero della Salute palestinese, l'esercito israeliano ha ucciso a colpi d'arma da fuoco il piccolo Sam Fahed Abu Haykal, di sette mesi, e ferito in modo non grave i suoi genitori nel quartiere di Tel Rumeida. Il neonato è stato trasportato in condizioni critiche in un ospedale locale, dove è stato successivamente dichiarato morto.