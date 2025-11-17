La nave di Medici senza frontiere soccorre 27 migranti

«Questa notte il team a bordo della nave Oyvon ha effettuato un altro soccorso: 27 persone sono state messe in salvo, mentre viaggiavano in condizioni di estrema insicurezza in un gommone non adatto alla navigazione. Erano tutte in stato di shock, hanno ripetuto più volte ai nostri operatori che sarebbero morte, se loro non fossero arrivati in tempo» conferma il team dei medici della nave. Tra le persone soccorse, c'erano 12 minori, di cui 9 non accompagnati, e 3 donne. «Questa stamattina sono sbarcati tutti a Lampedusa - spiega Msf - Il team a bordo della nave Oyvon di Medici Senza Frontiere ha soccorso 27 migranti che erano a bordo di un gommone non adatto alla navigazione in condizioni di estrema insicurezza».