«In preghiera per Giovanni»: la sua parrocchia spera con la mamma

«Giovanni è un ragazzo simpatico, educato, allegro. Nella mia ora di lezione è sempre stato molto partecipe. Pone domande serie e importanti mettendosi in gioco, con interventi belli e profondi, che dimostrano le profonde domande esistenziali che si pone». Così, con molto affetto don Vincenzo Passarelli, il sacerdote che lo ha avuto per due anni nell’Ora di Religione al Liceo scientifico “Augusto Righi” di Bologna, parla di Giovanni Tamburi, il sedicenne che si trovava nel locale di Crans-Montana nella notte di Capodanno e risulta tuttora tra i dispersi. «Speriamo e preghiamo che sia vivo – aggiunge Passarelli, che per questo ha organizzato un momento di preghiera per Giovanni e la sua famiglia oggi alle 18 nella chiesa di Sant’Isaia (via De’ Marchi, 33).

Tutta la Chiesa di Bologna ha espresso, attraverso un comunicato, «vicinanza alla madre e alla famiglia di Giovanni Tamburi», sottolineando che «in queste ore l’arcivescovo Matteo Zuppi prega per il giovane bolognese». Un altro sacerdote che conosce bene Giovanni è monsignor Stefano Ottani, parroco dei Santi Bartolomeo e Gaetano e già vicario generale per la Sinodalità, che l’ha seguito in parrocchia. «Mi trovo in questi giorni in Terra Santa con il Pellegrinaggio di Comunione e Pace - spiega – e insieme agli altri pellegrini bolognesi preghiamo per il mio giovane parrocchiano e la sua famiglia. La lontananza geografica mi fa sentire ancora più forte l’angoscia della sua famiglia e in particolare della madre, che era molto partecipe e contenta della crescita di Giovanni in parrocchia, soprattutto nel catechismo».