In cammino verso Santiago sulle orme dell’apostolo Giacomo

Nella notte del 31 dicembre di quest’anno, a Santiago di Compostela, in Galizia (Spagna), nella grande Cattedrale dedicata a San Giacomo, verrà aperta la Porta Santa, cuore dell’Anno Santo Giacobeo. Questa speciale ricorrenza si celebra ogni volta che il 25 luglio, giorno in cui si fa memoria dell’Apostolo Giacomo, cade di domenica. Ed è per questo che nel 2027 verrà celebrato il 121° Anno Santo Giacobeo. Coloro che durante tutto l’anno, passeranno questa Porta e seguiranno quanto indicato dalla Chiesa, potranno ottenere l’Indulgenza plenaria per sé o per i defunti, indipendentemente da come arriveranno a Santiago, a piedi, in auto o in aereo. Molti sceglieranno di percorrere a piedi i vari Cammini che nel corso del tempo si sono sviluppati, come quello Francese, che parte dai Pirenei per circa 800 km a piedi, e richiede non meno di 30 giorni per arrivare a Santiago. O il Cammino Portoghese, che inizia da Porto: circa 620 km da percorrere in 15 giorni circa.

Ma cosa spinge un uomo a lasciare le proprie abitudini per un tempo non certo breve e camminare su strade non sempre facili? Ieri come oggi, il vero pellegrino di Santiago, non cerca l’avventura, ma va alla ricerca di un senso nuovo per la propria vita e del proprio rapporto con Dio. Purtroppo molti di quelli che desiderano fare quest’esperienza di fede non hanno a disposizione tutto il tempo o le forze fisiche per affrontare percorsi così lunghi. A queste persone viene incontro una norma che regola il Cammino di Santiago, per la quale è possibile ottenere la Compostela, cioè l'attestato ufficiale rilasciato dalla Cattedrale di Santiago di Compostela che certifica il completamento del Cammino, avendo percorso almeno gli ultimi 100 km a piedi o 200 km in bicicletta, e comunque solo se motivati spiritualmente dal desiderio dell’incontro con San Giacomo nel cuore di Santiago.

A loro si indirizzano due specifiche iniziative dell’Opera Romana Pellegrinaggi per l’Anno Giacobeo. Due proposte di Cammini a piedi, entrambe di otto giorni: l’ultimo tratto del Cammino Francese, con partenza da Sarria per 111 km, e l’ultimo tratto di quello Portoghese, partendo da Vigo per 105 km. Sarà lasciato a carico di ogni pellegrino la modalità di arrivo negli aeroporti di Santiago o Vigo, ma l’Orp assicurerà il trasferimento al luogo di partenza del cammino, e da Santiago al termine dell’esperienza. Quindi metterà a disposizione la sistemazione in ostelli o pensioni durante il cammino e a Santiago, nonché il trasporto del bagaglio tra una tappa e l’altra e un’assicurazione per coprire assistenza e spese mediche. Ci saranno poi i pellegrinaggi via aerea su Santiago con la visita, sia della città che della Galizia, la sua bellissima regione affacciata sull’Atlantico, con i suoi incredibili paesaggi naturali e le sue antiche tradizioni. In programma anche il pellegrinaggio che legherà la visita a Fatima, il grande centro mariano, a quella di Santiago. Tante bellissime proposte per vivere in pienezza l’Anno Santo di Compostela.