Il Viminale: nel 2025 i femminicidi sono diminuiti del 18%

Nel corso del 2025 gli omicidi volontari commessi in Italia sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell'anno appena concluso, "il numero più basso dell'ultimo decennio". E' quanto emerge dal report diffuso dal Viminale secondo cui la flessione riguarda anche i femminicidi, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto all'anno precedente. Sono state infatti 97 le donne assassinate rispetto alle 118 del 2024, alle 120 del 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise da una persona riconducibile all'ambito familiare-affettivo, il 16% in meno rispetto al 2024.