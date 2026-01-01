Il presidente svizzero: "Le famiglie non saranno sole"

Guy Parmelin, presidente della Confederazione svizzera, ha sperto la conferenza stampa sull'incendio di Crans Montana parlando di "tragedia senza precedenti. Avrei voluto fare un discorso di speranza alla nazione, ma devo affrontare questo grande dolore". Parmelin ha garantito che "tutte le responsabilità saranno accertate" e che le famiglie delle vittime - "molte giovanissime" - "non saranno lasciate sole". Il presidente ha poi voluto elogiare i soccorritori, ammettendo che la situazione è molto difficile. Parmelin ha sototlineato anche l'enorme solidarietà "arrivata da tutta Europa e da tutto il mondo".