Il presidente svizzero: "Le famiglie non saranno sole"

di Marco Birolini
Guy Parmelin promette: "Accerteremo tutte le responsabilità"
January 1, 2026
Members of the forensic arrive on the site of an explosion that ripped through the bar Le Constellation in Crans-Montana on January 1, 2026. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort town of Crans-Montana, police said early January 1, 2026. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
Guy Parmelin, presidente della Confederazione svizzera, ha sperto la conferenza stampa sull'incendio di Crans Montana parlando di "tragedia senza precedenti. Avrei voluto fare un discorso di speranza alla nazione, ma devo affrontare questo grande dolore". Parmelin ha garantito che "tutte le responsabilità saranno accertate" e che le famiglie delle vittime - "molte giovanissime" - "non saranno lasciate sole". Il presidente ha poi voluto elogiare i soccorritori, ammettendo che la situazione è molto difficile. Parmelin ha sototlineato anche l'enorme solidarietà "arrivata da tutta Europa e da tutto il mondo".

