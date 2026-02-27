Il deragliamento del tram a Milano. La prima ricostruzione dei fatti e il video choc

Due morti e trentotto feriti. Il mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta dopo non essersi fermato alla stazione precedente. L'ipotesi di uno scambio rimasto aperto. Alcune persone sono rimaste incastrate, sul posto sono accorse numerose ambulanze. La linea in questione è la numero 9. Restano 6 persone in codice giallo. Si indaga per omicidio colposo

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

Ci sono 2 vittime. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio. I feriti sono 38: 6 sono i codici gialli e 32 quelli verdi. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118. Stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram, che procedeva ad alta velocità, è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.

Un tram della linea 9 deragliato a Milano in zona Porta Venezia, che ha travolto delle persone e colpito un edificio dopo essere uscito dai binari. Milano, 27 febbraio 2026, ANSA/Davide Canella

Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il tram, in zona porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Sul posto sono subito accorsi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi.

Secondo le prime ricostruzioni, il tram non si sarebbe fermato alla stazione precedente. La lanterna (il semaforo dei tram) all'incrocio tra corso di porta vittoria e via lazzaretto segnava a sinistra. Lo scambio era aperto a sinistra, il 9 andava dritto in via vittorio veneto, da piazza repubblica, verso porta Venezia. Il mezzo avrebbe preso lo scambio a sinistra a 20-40 all'ora ed è deragliato. C'è un video in cui si vede il tram che letteralmente si inclina uscendo dai binari, taglia l'incrocio e si schianta contro il palazzo di fronte. Lo scambio era aperto a sinistra perché evidentemente il tram prima ha girato a sinistra. Ticca al tramviere manovrare lo scambio e.la lanterna ti segnala com'è girato.