I prof mettono in salvo la classe durante la gita: premiati da Valditara

Spirito di iniziativa, riflessi pronti e tanto coraggio. Queste le qualità messe in campo da tre insegnanti del Liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago, in provincia di Milano, che lo scorso 15 aprile hanno brillantemente risolto un incidente che avrebbe potuto avere anche conseguenze tragiche e, per questo, lunedì sono stati premiati dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Mentre erano in viaggio con la classe verso Praga, l'autista del bus ha accusato un malore perdendo il controllo del mezzo. Decisivo il pronto intervento di Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro, che hanno messo in sicurezza tutti i ragazzi, Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l'episodio avrebbe potuto anche prendere una piega decisamente diversa, se non fosse stato per i tre insegnanti. Che hanno, appunto, ricevuto un attestato di merito «per l’elevato senso di responsabilità, la prontezza di intervento e lo spirito di solidarietà», doti che hanno permesso loro di contribuire «alla tutela della persona e alla sicurezza della comunità scolastica», si legge in una nota del Ministero.

Durante la semplice cerimonia, il ministro Valditara - accolto nell'istituto dalla Dirigente scolastica, Alessandra Moscatiello e accompagnato dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciana Volta - ha sottolineato che «dobbiamo riscoprire la positività, l’entusiasmo, la voglia di futuro, la narrazione del bene. Dobbiamo contrastare la tendenza all’isolamento, alla sfiducia, al pessimismo - ha aggiunto il Ministro -. La scuola deve essere capace di trasmettere entusiasmo e coinvolgere i talenti, valorizzandoli anche attraverso una personalizzazione della didattica: per questo ho introdotto la figura del docente tutor», ha ricordato Valditara. Che ha ribadito l'importanza di dare evidenza pubblica alle notizie positive. «Qualche settimana fa ho istituito una medaglia al merito per un ragazzo che aveva salvato la sua professoressa da un compagno che l’aveva aggredita con un coltello - ha ricordato -. Dobbiamo valorizzare questi comportamenti positivi: quel ragazzo ha agito in quel modo perché sapeva di avere dietro di sé tutti gli altri. Quello che voi avete fatto deve essere fatto conoscere a tutti. La scuola è bella, è straordinaria. Vedo tanta luce negli occhi, tanto talento che attende di essere valorizzato. Ma serve una narrazione positiva, che metta al centro la persona degli studenti: è il messaggio che lanciamo a 80 anni dalla nascita dell’Assemblea Costituente», ha concluso Valditara.