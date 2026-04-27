Sposati dal 1949, felici per sempre: i "segreti" dell'amore eterno tra Michele (108 anni) ed Ersilia (98)

Lui festeggia 108 anni, lei ne ha 98 (e da 77 sono sposati). C’è la famiglia fino ai pronipoti a festeggiarli, li coccolano, scartano tutti insieme i regali, fanno foto, la giornata se la ricorderanno. Michele Bruno ed Ersilia Intrieri sono marito e moglie dal 24 aprile 1949, il segreto? «Il rispetto, l’affetto», dice lei. E l’amore? Risponde quasi stupita, lo dava per sottinteso: «Ma l’amore è tutto». Calabresi, ma a Roma da una vita, Michele canta per intero la canzone dei bersaglieri, Ersilia racconta che «ne abbiamo vissute tante, belle e brutte». La peggiore? «Avere perso due figlie». La più bella? «Stare insieme». A proposito, il loro sogno? «Stare bene, in salute». Loredana è la loro figlia: «Ci hanno insegnato – racconta - che con l’amore, la tolleranza, il rispetto e soprattutto il dialogo, si supera qualsiasi problema». E ancora: «La loro forza è stata quella di essere sempre proiettati sugli altri, con altruismo e generosità, facendo propri anche i loro problemi». Un biglietto d’auguri, a caso fra i tanti ricevuti da Michele e scritto dai nipoti: «Buon compleanno, sei un esempio di forza, saggezza e amore. La tua vita continua a ispirarci ogni giorno».