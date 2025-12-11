“Goal in Rete”: cinque reti alleate per educare alla pace

A Milano un Istituto Comprensivo ha dato vita al progetto “Colori di pace”, in cui dieci classi hanno sperimentato giochi di ruolo sulla gestione dei conflitti. A Reggio Calabria, invece, da tempo un istituto superiore porta avanti percorsi formativi su cittadinanza attiva e diritti, mentre in centinaia di scuole in 38 diverse province il progetto "Lettere di Pace" ha coinvolto bambini e ragazzi nella scrittura di messaggi indirizzati ai capi di Stato e all’ONU. Sono solo alcuni esempi delle varie iniziative di pace e non violenza in giro per l'Italia che confermano un forte impulso in crescita e la volontà di scuole, associazioni e cittadini di costruire un futuro fondato sulla nonviolenza, sul dialogo e sulla giustizia sociale. A permettere la mappatura di alcune di queste iniziative è stato “Goal in Rete”, un progetto di respiro nazionale che riunisce cinque reti storiche del volontariato popolare: CIPSI, ACMOS–I Care, AICAT, CILAP e MoVI (Movimento di Volontariato Italiano), che ne è capofila.

Queste cinque reti, insieme ad associazioni e realtà territoriali impegnate nella costruzione di comunità solidali, si sono riunite con l’obiettivo di attivare un’organizzazione condivisa, per rafforzare così la capacità di sostenere l’azione dei gruppi locali. Tutto questo nella prospettiva dello sviluppo locale sostenibile e della promozione di comunità educanti, generative e competenti. Il progetto è stato infatti finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso pubblico 2/2023.

Del resto, le iniziative si sono moltiplicate proprio in virtù delle ultime recrudescenze delle decine di guerre in corso nel mondo. Il primo esperimento di mappatura promosso da "Goal in Rete" ha raccolto e reso visibili decine di queste azioni nonviolente. Quelle nuove che hanno coinvolto soprattutto la scuola si sommano per esempio la storica Carovana dei Pacifici, nata dalla Casa delle Arti e del Gioco di Mario Lodi, che continua a rinnovarsi grazie alla creatività di scuole, biblioteche e associazioni. Tra le iniziative più recenti spicca invece “Sole sui frutti di pace” in Bosnia Erzegovina. Non sono mancati i collegamenti con i territori colpiti dalle guerre: il MoVI e il MEAN hanno infatti portato una missione di solidarietà in Ucraina con la partecipazione di 110 volontari, mentre l’ONG Vento di Terra continua il proprio impegno verso Gaza.

Partendo da ciò che c'è già "Goal in Rete" vuole rappresentare un modello di partenariato per comunità più forti, promuovendo la condivisione di percorsi di studio e formazione che mettono al centro la generatività, la partecipazione e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con l’intento di rafforzare capacità, strumenti e visione delle realtà che quotidianamente animano i territori. Così le organizzazioni coinvolte intendono consolidare un modello nazionale di cooperazione, capace di sostenere in modo continuativo i gruppi territoriali, valorizzare le loro buone pratiche e alimentare un ecosistema sociale ed educativo più forte, coeso e orientato al futuro.