Entra nel vivo il progetto "Giò-Giubileo, Inclusione, Opportunità"

Dopo la conclusione dei moduli formativi di lingua inglese e accoglienza turistica, il progetto Giò – Giubileo, Inclusione, Opportunità entra nella sua fase operativa. I ragazzi della Comunità Exodus di Cassino hanno infatti iniziato a prestare servizio presso l’abbazia di Montecassino, affiancando le guide nelle attività di accoglienza dei pellegrini e dei visitatori, con particolare attenzione alle persone con disabilità o fragilità sociali. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un Giubileo realmente partecipativo e inclusivo, rendendo più accessibile il complesso abbaziale a tutti, grazie anche all’impiego di operatori formati provenienti da percorsi di recupero e reinserimento sociale. «È un’esperienza che unisce lavoro, formazione e spiritualità – spiega Luigi Maccaro, responsabile di Exodus -. I nostri ragazzi non solo acquisiscono competenze professionali utili per il futuro, ma riscoprono anche il valore del servizio e dell’accoglienza, in un luogo simbolo della rinascita come Montecassino».

I sei partecipanti al progetto, dopo aver completato un percorso formativo di 230 ore, operano ora come assistenti all’accoglienza e al supporto dei visitatori con disabilità motorie e sensoriali, fornendo informazioni, accompagnamento e ausili specifici per rendere la visita all’Abbazia un’esperienza accessibile e serena. Il progetto prevede inoltre l’organizzazione di eventi culturali e giornate inclusive, in collaborazione con la Consulta per i diritti delle persone con disabilità di Cassino, nonché la realizzazione di strumenti tecnologici per l’accessibilità: uno spazio web dedicato, pannelli tattili, QR code multilingue e dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche. «Il Giubileo è un’occasione per rimettere al centro la persona –sottolinea l’abate di Montecassino, dom Luca Fallica -. Grazie a questo progetto, l’abbazia di Montecassino si apre ancora di più al territorio e diventa un modello di turismo accessibile, dove l’accoglienza è vissuta come gesto di fraternità». L’iniziativa, che proseguirà per tutto il 2025, rappresenta una sinergia concreta tra istituzioni, comunità e Chiesa: un modo per celebrare il Giubileo attraverso la solidarietà, il lavoro e l’inclusione.