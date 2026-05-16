Dramma a Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarco

Una notizia drammatica arriva dal Mediterraneo. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento d'urgenza verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori. La bambina è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. Troppe ore passate al freddo in mezzo al mare: la piccola è morta per ipotermia.