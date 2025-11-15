Donna trovata morta a Napoli, non è escluso il femminicidio

Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stata trovata morta ieri nella sua abitazione a Napoli, un miniappartamento nella periferia nord della città. Alla testa presentava una vistosa ferita e, sul pavimento di casa, è stata trovata anche una bottiglia di vetro in frantumi. Gli investigatori e gli inquirenti, al momento, mantengono aperte tutte le piste: dall'incidente al femminicidio. Per questo, hanno già sentito anche il compagno della donna, che era separata: un uomo più giovane di lei nei confronti del quale risulterebbero anche denunce per maltrattamenti. L'uomo sarà risentito nelle prossime ore, anche alla luce dell'autopsia già disposta dal magistrato. Esame che potrà dare una risposta certa alle cause che hanno provocato la morte della donna.

A scoprire il cadavere di Cappitelli è stato un suo conoscente, che si è recato a casa della vittima intorno alle 15. Avrebbe trovato la porta socchiusa. Ha provato a chiamarla e poi si è trovato dinanzi la donna a terra. Allertato il 118, i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso e avvisare la Polizia. Al momento, indaga la squadra mobile della Questura di Napoli insieme agli uomini del commissariato di polizia di Chiaiano coordinati dalla pm Serio. Nell'appartamento, ieri pomeriggio, è arrivata anche la polizia scientifica che ha effettuato un sopralluogo andato avanti per diverse ore e, solo in serata, il cadavere della donna è stato portato via dalla polizia mortuaria. Secondo i vicini di casa, Cappitelli sarebbe andata a vivere nell'appartamento in cui è stata trovata morta solo pochi mesi fa.