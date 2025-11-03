Donna accoltellata in pieno centro a Milano: fermato presunto colpevole

L'aggressore, che l'ha ferita alla schiena in piazza Gae Aulenti, sarebbe stato rintracciato. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi

Una donna di 43 anni, dirigente di Finlombarda, è stata accoltellata stamani in piazza Gae Aulenti, in centro a Milano. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono critiche.

I militari del comando provinciale Carabinieri di Milano, in serata, hanno identificato e rintracciato il presunto responsabile. In particolare, a seguito della diffusione delle immagini autorizzata dalla procura della Repubblica di Milano, è pervenuta alla centrale operativa dell'Arma una segnalazione da parte di una donna, che ha riferito di aver riconosciuto il fratello gemello nelle immagini dell'aggressore. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l'uomo all'interno di un albergo del capoluogo lombardo, dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto. Nella circostanza, l'uomo, 59enne italiano nato a Bergamo, è stato trovato in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell'aggressione. Da una prima ricostruzione, non sono emersi collegamenti tra la vittima e l'aggressore, risultato autore di analogo episodio nel 2015.

Nel 2015 l'uomo fermato aveva già compiuto un'aggressione simile a quella di questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Ulteriori indagini sono in corso.