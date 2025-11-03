Diciottenne scomparsa a Como, padre lancia appello social

Non si hanno notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, dal 1° novembre. L'ultima volta è stata vista fuori da una discoteca a Milano

Dalla mattina di sabato 1° novembre non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Intimiano, in provincia di Como. La ragazza è stata vista l'ultima volta attorno alle 7 di sabato fuori dalla discoteca "Play Club" di Milano, in viale Monte Grappa. Da allora il suo telefono risulta irraggiungibile.

A lanciare l'allarme via social è il padre della ragazza che teme per la sua incolumità e per le sua salute: risulta che Alessia abbia bisogno di assumere regolarmente medicinali che, al momento della scomparsa, non aveva con sé. La sparizione, oltre alla famiglia, sta mobilitando diversi amici e conoscenti. «Ogni condivisione può fare la differenza - si legge nell’appello del padre -. Aiutateci a riportarla a casa».