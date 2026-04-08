Dal 2027 anche in Grecia vietati i social ai minori di 15 anni

In un videomessaggio rivolto ai giovani, Mitsotakis ha affermato anche che i bambini che trascorrono molte ore davanti agli schermi e questo non permette alla loro mente di riposare. Al tempo stesso, affrontano una pressione crescente dovuta al costante confronto e ai commenti online.

Un sondaggio d'opinione condotto dal noto istituto di sondaggi greco, ALCO e pubblicato a febbraio ha mostrato che circa l'80% degli intervistati si è dichiarato favorevole al divieto. Il governo greco ha già vietato gli smartphone nelle scuole e istituito piattaforme di controllo parentale per limitare il tempo che gli adolescenti trascorrono davanti agli schermi.

«La Grecia sarà tra i primi paesi a prendere un'iniziativa del genere», ha affermato Mitsotakis. «Sono certo, tuttavia, che non sarà l'ultima. Il nostro obiettivo è spingere anche l'Unione Europea in questa direzione».