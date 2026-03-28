Cnr in campo per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

Nella sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche un evento che unisce cinema, ricerca, cultura e innovazione tecnologica per esplorare nuovi percorsi per l'inclusione e la vita autonoma

Consiglio nazionale delle ricerche in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, “Oltre lo spettro: scienza e cinema senza barriere”, in programma nella Sala Marconi della sede centrale del Cnr, a Roma, il 2 aprile prossimo ( Un ponte tra ricerca scientifica e cinema per favorire l’inclusione sociale delle persone autistiche. È quello che cerca di costruire l’evento promosso dal, “Oltre lo spettro: scienza e cinema senza barriere”, in programma nella Sala Marconi della sede centrale del Cnr, a Roma, il 2 aprile prossimo ( qui il programma completo). Un momento di riflessione e proposta pensato per esplorare i possibili percorsi di autonomia che il connubio tra innovazione tecnologica e cultura è in grado di suggerire.

La giornata si aprirà con i saluti del presidente del Cnr, Andrea Lenzi, e del direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Salvatore Capasso. Mentre ospite d’onore sarà Greta Scarano, conosciuta al grande pubblico come attrice in serie di successo come “Romanzo Criminale” e “Suburra”. Ma soprattutto regista di “La vita da grandi”, il suo film d’esordio uscito lo scorso anno, nel quale affronta uno dei nodi più delicati per le famiglie di ragazzi e ragazze autistiche: il “dopo di noi”, di cui questo giornale si è sempre occupato.

I ricercatori del Cnr parleranno di tecnologie digitali e ambienti immersivi per favorire l’autonomia e lo sviluppo delle competenze, di strumenti basati sull’intelligenza pensati per l’inclusione sociale. Oltre a progetti di ricerca partecipativa sviluppati con comunità educanti, famiglie e territori e percorsi personalizzati e scalabili di supporto, orientati alla qualità della vita e all’autodeterminazione.

L’idea è di favorire un approccio integrato, nel quale il dialogo tra scienze umane, mediche e tecnologiche ricopre un ruolo determinante. «Senza questa integrazione, molte soluzioni scientifiche falliscono perché non sono accettate o comprese dagli utenti», sottolinea Capasso. «L'obiettivo finale è costruire reti solide tra istituzioni, scuole, famiglie e territorio – prosegue – per promuovere una cultura dell’inclusione fondata su prove scientifiche e partecipazione».