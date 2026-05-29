Cosa succede al Brennero (che domani rischia di mandare il tilt il traffico del 2 giugno)

Sarà un sabato di passione al Brennero. La prevista manifestazione ambientalista in Tirolo, per protestare contro l'eccesso di traffico nelle verdi vallate austriache, minaccia di paralizzare l'esodo del ponte del 2 giugno in entrambe le direzioni di marcia. Una giornata da bollino nero, anzi nerissimo, visto che l'Anas prevede addirittura 45 milioni di veicoli sulla rete stradale italiana.

Le avvisaglie, pesanti, ci sono già state: fin dalla mattinata di venerdì, per giocare d'anticipo sul blocco (ed evitare la prevista maxi-deviazione per Salisburgo e Tarvisio), dall'Austria sono calate colonne d'auto verso sud. Risultato, al casello autostradale dell'A12 di Schönberg si sono contati 14 chilometri di coda. Sul versante italiano la situazione per il momento è ancora sotto controllo, ma la mattinata di sabato sarà molto complicata: stop dalle 7 alle 20 ai mezzi pesanti sulla tratta in territorio di Bolzano e uscita obbligatoria per tutti i veicoli al casello di Vipiteno in direzione Austria a partire dalle 10.30. Ma la chiusura potrebbe essere addirittura anticipata di qualche chilometro se il traffico dovesse andare in tilt, come temuto da più parti. L'A22 consiglia infatti di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti in direzione nord a partire da Trento o di deviare ampiamente attraverso il passo del Tarvisio. Ma la polemica inevitabilmente sta montando, con accuse che rimbalzano tra Italia e Austria. Anche perché la manifestazione è stata indetta da una figura istituzionale, il sindaco di Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger. Al centro della protesta, l'insostenibilità del traffico merci in quello che è ormai il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante, un valico che da solo registra quasi tre volte i transiti di tir dell'intera Svizzera. Non è la prima volta che il passo del Brennero diventa teatro di una simile mobilitazione. Il 26 maggio 2006 il Transitforum organizzò una grande protesta sul versante austriaco, che registrò tra i 1.000 e i 2.000 partecipanti. All'epoca i disagi furono limitati poiché molti automobilisti decisero di non mettersi in viaggio, ma vent'anni fa la mole complessiva del traffico era decisamente inferiore a quella odierna.

«Questa manifestazione non risolve nulla perché bisogna essere propositivi, bisogna trovare nuovi sistemi e quelli vanno concordati tra gli Stati. Non è che il tema non sia presente. Tutti sappiamo che c'è un tema e perciò qui si rischia addirittura che una solidarietà che già c'è nella popolazione rispetto ai confinanti dell'autostrada, possa diminuire perché tanti saranno arrabbiati» ha spiegato il governatore altoatesino Arno Kompatscher. «Ovviamente ci siamo dotati dei sistemi necessari. Abbiamo dato le informazioni, invitato i cittadini ma anche le aziende a rinunciare a tutti i viaggi non assolutamente necessari. Abbiamo cercato anche di evitare traffico chiudendo ai mezzi pesanti - ha aggiunto Kompatscher - oltre a questo la protezione civile è stata allertata e abbiamo ovviamente a disposizione tutti i servizi per fornire acqua e anche alimenti alle persone che potrebbero rimanere bloccate. Speriamo che tutto funzioni al meglio». Le alte temperature previste, infatti, non aiuteranno: c'è il rischio concreto di trovarsi fermi per ore sopra l'asfalto rovente.

Preoccupato anche Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti: «Il blocco del Brennero è un atto grave, che deve interrogare la politica ai suoi massimi livelli. Di fronte a quello che rischia di diventare un pericoloso precedente serve studiare un nuovo piano di mobilità per l'Europa centrale, fatto di nuovi corridoi tecnologici e assi viari. Bisogna approntare una redistribuzione dei flussi attraverso le Alpi e farlo in modo intelligente. Un 'piano B' c'è ed è la realizzazione di uno sbocco a nord, veloce e sostenibile, tra Veneto Orientale, Austria e Germania. Lo diciamo da tempo: la questione non è più eludibile».