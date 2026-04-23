A Roma il welfare diffuso: la solidarietà quando funziona fa rete

A Roma esiste una infrastruttura civile della solidarietà che raramente entra nel racconto pubblico con la forza che meriterebbe, eppure costituisce ogni giorno una risposta concreta, diffusa e sorprendentemente articolata ai bisogni più elementari di chi vive nella povertà o nella marginalità estrema. Non parlo di un’esperienza isolata, né di qualche lodevole eccezione, ma di una vera rete urbana fatta di mense, docce, centri di ascolto, servizi di strada, accoglienze notturne, luoghi in cui una persona può trovare non la soluzione definitiva di tutti i suoi problemi, ma almeno un argine alla discesa, un orientamento, un primo recupero di dignità. Basta scorrere la guida 2025 della Comunità di Sant’Egidio per rendersi conto della dimensione di questo tessuto: vi sono censiti 34 punti dove mangiare gratuitamente, almeno 33 strutture o servizi di accoglienza notturna gratuiti, 26 luoghi dove lavarsi e 52 realtà impegnate nei servizi di strada. Il dato più interessante, però, non è soltanto quantitativo. Colpisce soprattutto la natura di questa rete, perché non nasce da un unico centro decisionale e non dipende da un solo soggetto. È il frutto di una convergenza di energie molto diverse: parrocchie, associazioni, volontariato organizzato, realtà ecclesiali, pezzi di istituzioni pubbliche, servizi di prossimità.

Presi uno per uno, questi attori sarebbero evidentemente insufficienti rispetto alla vastità del bisogno; considerati nel loro insieme, diventano invece un sistema che regge, che accompagna, che impedisce a Roma di essere soltanto la città delle diseguaglianze e dell’indifferenza. È una lezione importante anche sul piano sociale ed economico: i problemi complessi non si affrontano mai davvero con il gesto eroico del singolo, ma con la cooperazione di molti soggetti che, pur restando limitati, riescono insieme a generare un bene comune molto più grande della somma delle parti. Naturalmente non c’è nulla di trionfalistico in questo sguardo. Sarebbe sbagliato raccontare questa realtà come se tutto funzionasse senza lacune. La stessa guida mostra con chiarezza che il passaggio più difficile resta quello del dormire: l’accoglienza notturna è il punto più delicato, spesso sottoposto a filtri, colloqui, segnalazioni, passaggi intermedi, e comunque non proporzionato al bisogno reale. Proprio per questo, però, il lavoro d’insieme appare ancora più prezioso. Perché in un contesto in cui nessuno possiede da solo le risorse necessarie, ciò che fa la differenza è la densità della rete, la sua diffusione capillare, la possibilità che una persona, magari in uno dei momenti peggiori della propria vita, possa almeno trovare una porta, un indirizzo, un orario, un volto. Ed è qui che nasce anche una responsabilità che riguarda tutti, e non soltanto gli addetti ai lavori. La solidarietà non consiste solo nel fare, ma anche nel far sapere. Una rete, infatti, aiuta davvero solo se è conosciuta; e un servizio, per quanto generoso, resta parzialmente inefficace se chi ne avrebbe bisogno non sa che esiste o non riesce a raggiungerlo. Per questo far circolare queste informazioni, renderle più accessibili, più semplici da trovare, più presenti nei luoghi giusti, non è un compito secondario ma una parte essenziale dell’aiuto. Se Roma possiede già una trama così ricca di risposte, il passo ulteriore è farne un patrimonio comune, più visibile e più condiviso. Perché una città diventa davvero umana non solo quando apre delle porte, ma quando fa in modo che chi ne ha bisogno possa trovarle.

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