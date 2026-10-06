Sinner dice basta: stagione finita. Cosa è successo e chi diventa numero uno al mondo

Non quello che non volevamo sentirci dire: in un video, pubblicato sui social questa mattina, il campione e numero al mondo di tennis Jannik Sinner ha annunciato che la sua stagione agonistica è finita oggi. In pratica, niente Vienna, Parigi-Bercy e soprattutto niente “bagno di folla” alle Atp Finals di Torino, vinte nelle ultime due edizioni, e anche niente Coppa Davis, nel caso in cui avesse cambiato idea e risposto alla chiamata di capitan Filippo Volandri. Il problema al ginocchio destro che lo affligge e lo tiene lontano dai campi da tennis da più di tre mesi, dalla finale vinta a Wimbledon, richiede un nuovo ciclo di terapie, anche per scongiurare l’operazione e quindi uno stop ancora più lungo. Il rientro ora è stato rinviato al 2027, nella speranza che i problemi fisici per il campione azzurro si siano risolti.

La decisione di Jannik Sinner di chiudere con anticipo la propria stagione 2026 per sottoporsi a una terapia conservativa al ginocchio destro, tuttavia, ha degli effetti non da poco nel mondo del tennis. Intanto, con questa scelta il campione azzurro perderà la testa della classifica Atp. Seppur lo stop sia assolutamente necessario e indispensabile per il pieno recupero e anche per non compromette l’intera e lunga carriera, per quest’anno e in modo inaspettato a chiudere al numero uno del mondo non saranno né Sinner ne Carlos Alcaraz, ma Alexander Zverev. Infatti, con il ritiro dell’altoatesino, il 29enne campione tedesco ha la matematica certezza del sorpasso in classifica Atp, dato già ora guida con un certo vantaggio anche la Race. Sachsa diventerà così il 30° giocatore nella storia del tennis professionistico a conquistare la prima posizione del ranking Atp. Al momento nella classifica Atp Race, quella che conta solo dei risultati da gennaio a oggi e non degli ultimi 12 mesi Zverev ha 8.760 punti, mentre Sinner è fermo a 7.950, quota che non potrà più incrementare. In terza piazza c'è lo statunitense Ben Shelton a quota 4.440 e quarto lo spagnolo Carlos Alcaraz, anche lui a lungo fermo ai box per infortunio, con 4.390, staccatissimi da Zverev.

«La mia stagione finisce qui - ha detto Sinner -. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%». «La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico – ha detto il presidente della federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi -. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta». Sinner non gioca una partita dal 12 luglio, quando sul Centrale di Wimbledon superò il campione in carica di Roland Garros Sascha Zverev in quattro set conquistando Wimbledon e il suo quinto Slam in carriera. Fino a quel momento aveva anche vinto cinque masters 1000: Indian Wells e Miami (Double Sunshine) oltre ai tornei sulla terra di Montecarlo, Madrid e Roma. Un dominio. Poi l’infortunio al ginocchio con le rinunce alla stagione americana sul cemento e infine la decisione di dire basta.