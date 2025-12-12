Sci, a St. Moritz, Vonn torna regina a 41 anni

Infinita Lindsey: a 41 anni Vonn è diventata la sciatrice più "anziana" della storia a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha vinto la prima discesa libera della stagione olimpica, quella di Saint Moritz in Svizzera centrando così la vittoria numero 83 in carriera (139 podi totali e 218 piazzamenti tra le prime dieci in 20 stagioni di Coppa). Il precedente primato era quello di Federica Brignone vincitrice a 34 anni e 8 mesi. L'italiana Sofia Goggia: "Pensavo che Vonn fosse una delle favorite: è impressionante che abbia vinto con questo margine, recuperando otto decimi in un singolo intermedio. Lei è maestra quando c'è da essere morbidi: ora tocca a me limare la mia discesa, il distacco è ampio. Ma la stagione è appena iniziato: oggi ci porta tutti a scuola, inutile negarlo".

Vonn, dopo il secondo debutto in Coppa dopo oltre sei anni avvenuto il 21 dicembre dello scorso anno con un quattordicesimo posto nel supergigante proprio sulle nevi di Saint Moritz, oggi è tornata alla vittoria - dopo 2830 giorni dall'ultimo successo -, quella di sette anni e mezzo prima (14 marzo 2018) nella discesa di Aare in Svezia. Ai piedi del Maloja, la montagna di Saint Moritz, Lindsey Vonn ha preceduto le austriache Magdalena Egger, scesa con il pettorale 27, di quasi un secondo (98 centesimi) e Mirjam Puchner di 1"16. Quarta l'azzurra Sofia Goggia a 1"31 dopo aver perso decimi preziosi nel tratto iniziale della pista "Corviglia". Ottava Laura Pirovano a 1"58, dodicesima Nicol Delago a 1"94. Per Vonn quella odierna in discesa è la sesta vittoria a Saint Moritz dopo quelle del 31 gennaio 2019 in superG, del 27 e 28 gennaio 2012 in supercombinata e discesa, 8 dicembre 2012 in superG e 25 gennaio 2015 sempre in superG. Domani sempre a Sankt Moritz è in programma un'altra discesa (ore 10,45) mentre domenica il supergigante.

La classifica generale di Coppa del mondo è guidata dall'americana Mikaela Shiffrin con 458 punti (oggi non ha gareggiato) davanti all'italiana che gareggia per l'Albania, Lara Colturi (302) e alla neozelandese Alice Robinson (292)