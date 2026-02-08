Medaglie azzurre: Slittino sempre fucina di medaglie, Fischnaller di bronzo

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Slittino sempre fucina di medaglie: Fischnaller di bronzo

Domink Fischnaller conferma nell'ultima delle quattro manche la terza posizione maturata nei turni precedenti e porta all'Italia un'altra medaglia di bronzo: l'atleta di punta della nazionale guidata da Armin Zöggeler è terzo nella gara vinta dal tedesco Max Langenhan davanti all'austriaco Jonas Müller.

8 febbraio

Riccardo Lorello bronzo nel pattinaggio di velocità

Riccardo Lorello, bronzo nei 5000 m di pattinaggio di velocità / Daniel Munoz / Afp

L'attesa azzurra era per Davide Ghiotto, che comunque ha chiuso con un buon 4° posto, invece la medaglia è arrivata da Riccardo Lorello: profeta in patria, lui che vive proprio a Rho dove è stata allestita la pista lunga per il pattinaggio di velocità. Lorello è bronzo nei 5000 m, battuto solo dal norvegese Sander Eitrem e dal ceco Metoděj Jílek. E' la seconda medaglia azzurra alla Milano Speed Skating Stadium, dopo l'oro di ieri di Francesca Lollobrigida nei 3.000 m.

8 febbraio

Biathlon, la staffetta mista è d'argento

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, gli azzurri d'argento nella staffetta mista di biathlon / Ansa / Felice Calabrò

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi inaugurano la spedizione azzurra a Milano Cortina con un fantastico argento. Dopo i due bronzi nelle miste di Sochi e Pyeongchang, questo secondo posto vale tantissimo. Oro al quartetto francese composto da Fillon Maillet, Perrot, Jeanmonnot e Simon. Terza la Germania di Preuss, giù dal podio la Norvegia.

8 febbraio

Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard

Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo dello snowboard /Ansa

L'azzurra Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nello slalom parallelo gigante femminile di snowboard in corso a Livigno. Nella "finalina" ha battuto con una decisiva rimonta l'altra azzurra Elisa Caffont. Delusione invece per quanto riguarda lo slalom gigante parallelo maschile: Fischnaller, March, Felicetti e Bormolini non sono riusciti a raggiungere le semifinali.

8 febbraio

Sofia Goggia bronzo storico in discesa

Sofia Goggia, bronzo nella discesa libera femminile /Ansa

Sofia Goggia scrive una pagina di storia a cinque cerchi nelle Olimpiadi di casa di Milano Cortina: bronzo sull'Olympia delle Tofane dietro all'americana Breezy Johnson e alla tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse bergamasca conquista la terza medaglia consecutiva in discesa libera: nessun'altra sciatrice è salita sul podio per tre edizioni di fila nello stesso evento. C'era tanta attesa anche per Federica Brignone che ha chiuso al decimo posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima. Ma le Olimpiadi vivono anche il dramma della statunitense Lindsey Vonn, caduta malissimo sulle ginocchia e traportata via in elicottero in lacrime.

8 febbraio

Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità

Francesca Lollobrigida, medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità

Sotto gli occhi del figlio di tre anni Tommaso, ad ammirarla sugli spalti, Francesca Lollobrigida ha vinto la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina. La pattinatrice azzurra si è imposta nei 3000 metri, la prima gara del programma all'Ice Park a Rho. E subito è corsa ad avvolgersi nel tricolore e a prendere in braccio proprio Tommaso.

7 febbraio

Argento e bronzo per Franzoni e Paris

Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo nella discesa libera olimpica sulla pista Stelvio di Bormio / Afp Jeff Pachoud

Subito una delle gare più attese, e subito medaglie per l'Italia: nella discesa libera maschile sulla difficile e spettacolare pista Stelvio di Bormio il giovane emergente Giovanni Franzoni e l'esperto Dominik Paris non deludono le aspettative e si aggiudicano rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo. Oro allo svizzero Franjo von Allmen, campione del mondo in carica; beffata la stella elvetica Marco Odermatt, quarto. «È bellissimo, su una pista così difficile, riuscire a fare una sciata del genere», ha commentato Paris, mentre per Franzoni «è incredibile quello che sto facendo quest'anno, a inizio stagione partivo con pettorali altissimi e poi sono arrivate Wengen, Kitzbühel e ora questa medaglia. Un grazie speciale ai ragazzi che hanno preparato la pista, non era facile ma hanno fatto un grande lavoro».

7 febbraio