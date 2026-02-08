Medaglie azzurre: biathlon, la staffetta mista è d'argento

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Biathlon, la staffetta mista è d'argento

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi inaugurano la spedizione azzurra a Milano Cortina con un fantastico argento. Dopo i due bronzi nelle miste di Sochi e Pyeongchang, questo secondo posto vale tantissimo. Oro al quartetto francese composto da Fillon Maillet, Perrot, Jeanmonnot e Simon. Terza la Germania di Preuss, giù dal podio la Norvegia.

Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard

Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo dello snowboard /Ansa

L'azzurra Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nello slalom parallelo gigante femminile di snowboard in corso a Livigno. Nella "finalina" ha battuto con una decisiva rimonta l'altra azzurra Elisa Caffont. Delusione invece per quanto riguarda lo slalom gigante parallelo maschile: Fischnaller, March, Felicetti e Bormolini non sono riusciti a raggiungere le semifinali.

Sofia Goggia bronzo storico in discesa

Sofia Goggia, bronzo nella discesa libera femminile /Ansa

Sofia Goggia scrive una pagina di storia a cinque cerchi nelle Olimpiadi di casa di Milano Cortina: bronzo sull'Olympia delle Tofane dietro all'americana Breezy Johnson e alla tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse bergamasca conquista la terza medaglia consecutiva in discesa libera: nessun'altra sciatrice è salita sul podio per tre edizioni di fila nello stesso evento. C'era tanta attesa anche per Federica Brignone che ha chiuso al decimo posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima. Ma le Olimpiadi vivono anche il dramma della statunitense Lindsey Vonn, caduta malissimo sulle ginocchia e traportata via in elicottero in lacrime.

Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità

Francesca Lollobrigida, medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità

Sotto gli occhi del figlio di tre anni Tommaso, ad ammirarla sugli spalti, Francesca Lollobrigida ha vinto la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina. La pattinatrice azzurra si è imposta nei 3000 metri, la prima gara del programma all'Ice Park a Rho. E subito è corsa ad avvolgersi nel tricolore e a prendere in braccio proprio Tommaso.

Argento e bronzo per Franzoni e Paris

Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo nella discesa libera olimpica sulla pista Stelvio di Bormio / Afp Jeff Pachoud

Subito una delle gare più attese, e subito medaglie per l'Italia: nella discesa libera maschile sulla difficile e spettacolare pista Stelvio di Bormio il giovane emergente Giovanni Franzoni e l'esperto Dominik Paris non deludono le aspettative e si aggiudicano rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo. Oro allo svizzero Franjo von Allmen, campione del mondo in carica; beffata la stella elvetica Marco Odermatt, quarto. «È bellissimo, su una pista così difficile, riuscire a fare una sciata del genere», ha commentato Paris, mentre per Franzoni «è incredibile quello che sto facendo quest'anno, a inizio stagione partivo con pettorali altissimi e poi sono arrivate Wengen, Kitzbühel e ora questa medaglia. Un grazie speciale ai ragazzi che hanno preparato la pista, non era facile ma hanno fatto un grande lavoro».