Medaglie azzurre: argento e bronzo per Franzoni e Paris

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Argento e bronzo per Franzoni e Paris

Dominik Paris saluta il pubblico della "sua" Stelvio: qui ha vinto sette volte in Coppa del Mondo / Reuters / Gintare Karpaviciute

Subito una delle gare più attese, e subito medaglie per l'Italia: nella discesa libera maschile sulla difficile e spettacolare pista Stelvio di Bormio il giovane emergente Giovanni Franzoni e l'esperto Dominik Paris non deludono le aspettative e si aggiudicano rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo. Oro allo svizzero Franjo von Allmen, campione del mondo in carica; beffata la stella elvetica Marco Odermatt, quarto. «È bellissimo, su una pista così difficile, riuscire a fare una sciata del genere», ha commentato Paris, mentre per Franzoni «è incredibile quello che sto facendo quest'anno, a inizio stagione partivo con pettorali altissimi e poi sono arrivate Wengen, Kitzbühel e ora questa medaglia. Un grazie speciale ai ragazzi che hanno preparato la pista, non era facile ma hanno fatto un grande lavoro».