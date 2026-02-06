L'Olimpiade si accende con la Cerimonia di Milano Cortina 2026

Un maxishow diffuso, due bracieri accesi insieme e un appello alla pace davanti ai potenti del mondo. Con tante star da Mariah Carey, ad Andrea Bocelli e Laura Pausini

Milano accende il suo palcoscenico e lo offre al mondo. È lo stadio di San Siro – ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium – il teatro della cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali, iniziata alle 20. Un appuntamento che segna l’avvio della terza Olimpiade ospitata dall’Italia, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, e che si prepara a raggiungere oltre due miliardi di telespettatori nei cinque continenti.

In Italia l’evento viene trasmesso integralmente su Rai 1 a partire dalle 19.50, con diretta streaming gratuita su RaiPlay. La cerimonia sarà visibile anche in abbonamento su Eurosport, disponibile sulle piattaforme digitali HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

Ma più che uno spettacolo televisivo, l’apertura dei Giochi vuole essere un racconto corale, capace di parlare linguaggi diversi e di attraversare luoghi e comunità.

Il titolo scelto è Armonia. A firmare la cerimonia è Marco Balich, con la regia di Damiano Michieletto, per un viaggio visivo ed emozionale che intreccia arte e innovazione, natura e città, memoria e futuro. Un omaggio all’Italia e ai suoi valori, spiegano dalla Fondazione Milano Cortina, ma anche una dichiarazione di intenti: i Giochi come spazio di dialogo e di equilibrio in un mondo frammentato.

La cerimonia durerà circa tre ore e non resterà confinata al prato di San Siro. Per sottolineare il carattere “diffuso” dell’Olimpiade, sono previsti collegamenti con l’Arco della Pace a Milano e con i territori olimpici di Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Per la prima volta nella storia dei Giochi, la sfilata delle atlete e degli atleti avviene in luoghi diversi, coinvolgendo contemporaneamente più città.

Al centro della serata, un’altra novità assoluta: l’accensione simultanea di due bracieri olimpici. Uno sarà all’Arco della Pace, l’altro in Piazza Angelo Dibona a Cortina d’Ampezzo. Un doppio fuoco che vuole tenere insieme la dimensione urbana e quella montana dell’Olimpiade, Milano e le Dolomiti, la pianura e l’alta quota.

Sugli spalti, una cinquantina tra capi di Stato e di governo, teste coronate e rappresentanti delle istituzioni internazionali. Nel Presidential Box, in prima fila, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dichiarerà ufficialmente aperti i Giochi accanto alla presidente del Cio Kirsty Coventry. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a ospiti internazionali come la Principessa Anna per il Regno Unito, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

I numeri raccontano la complessità dello spettacolo: oltre 1.300 persone impegnate nel cast tra professionisti e volontari provenienti da 27 Paesi, più di 950 operatori tra staff e forza lavoro, e oltre 500 musicisti coinvolti nella creazione delle colonne sonore originali.

Il maxishow si è aperto con una rappresentazione "mitica" dell'Italia: con i ballerini della Scala che hanno fatto rivivere il mito di Amore e Psiche in una rappresentazione di stile classico, Matilde De Angeli e un omaggio alla Dolcevita, poi anche ai grandi compositori Verdi, Puccini e Rossini. Più avanti sarà il tempo ini. Va’, pensiero e Nessun dorma risuoneranno nello stadio come richiami universali. Davanti agli 80mila di San Siro il prato diventa una tavolozza di colori in cui i simboli dell'Italia, dalla caffettiera, a Pinocchio ai centurioni romani al Colosseo sulle note delle grandi sinfonie classiche mostrano la creatività dell'Italia. Non manca l'omaggio a Raffaella Carrà, che precede l'arrivo della star Mariah Carey a intonare in italiano con acuti a gogo la canzone nostrana più conosciuta, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Nothing is impossible.

Anche il momento dell’alzabandiera segna una prima volta. Il Tricolore sarà issato dal Reggimento Corazzieri, con un plotone di nove uomini in uniforme di Gran Gala, mentre a Cortina la bandiera italiana salirà grazie a tre carabiniere donne in Grande Uniforme Storica: un gesto simbolico che unisce tradizione e cambiamento.

La sfilata delle 92 delegazioni viene aperta dagli atleti italiani Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner. Poi lo sguardo si allargherà al racconto simbolico della serata.

A rappresentare l’Italia saranno Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ghali, affiancati da un coro di voci bianche. Tra gli ospiti anche Pierfrancesco Favino, la mezzosoprano Cecilia Bartoli, il dj Mace e il pianista Lang Lang.

In chiusura, il messaggio che sintetizza il senso profondo dell’Olimpiade: «Sogniamo tutti insieme, uniti per la pace». Un appello alla tregua olimpica che si inserisce in un orizzonte più ampio, rilanciato nei giorni scorsi da Papa Leone con la lettera La vita in abbondanza e dal Presidente Mattarella. Perché lo sport, ancora una volta in questi tempi difficili, prova a parlare al mondo con il linguaggio universale della speranza.