La medaglia d'oro e poi la gaffe: non risponde al telefono al cancelliere Merz

È Max Langenhan il padrone indiscusso dello slittino maschile in questi Giochi: il 26enne tedesco ha conquistato l’oro nella discesa individuale e nella gara a squadre ma, tra una medaglia e l’altra, non è mancata una piccola sbavatura. Nel momento concitato dopo la vittoria nell’individuale lo slittinista ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e, non immaginando da chi potesse provenire, ha deciso di ignorarla e non rispondere. Poi la scoperta e un leggero imbarazzo: all’altro capo del telefono c’era il cancelliere tedesco Friedrich Merz che voleva congratularsi per la vittoria. A rendere noto l’episodio sui social è stato lo stesso Langenhan, in un video pubblicato sulla pagina Instagram della nazionale tedesca. Tra le risate dei compagni di squadra, lo slittinista si è scusato ammettendo la gaffe: «Caro Friedrich. O meglio, caro signor Merz. Mi dispiace moltissimo. Forse potremo risentirci al telefono nei prossimi giorni».

Al di là di questo siparietto, comunque, le prestazioni di Langenhan in queste Olimpiadi lo stanno consacrando come riferimento assoluto della disciplina a livello mondiale. La vittoria nell’individuale di domenica 8 febbraio (prima medaglia olimpica per lui, che a Pechino aveva chiuso sesto) in questo senso è emblematica: nelle quattro manches che compongono la gara, il tedesco ha fatto registrare quattro record della pista consecutivi, abbassando di volta in volta il tempo delle discese precedenti. Una gara dominata, conclusa davanti all’austriaco Jonas Müller e al nostro Dominik Fischnaller (bronzo come già a Pechino quattro anni prima).

Stesso ordine, poi, nel podio della staffetta a squadre di giovedì 12: Germania sul gradino più alto del podio, a seguire Austria e Italia. Langenhan ha fatto parte della squadra tedesca che ha conquistato l’oro, dominando anche in questo caso la gara: proprio come nell’individuale, il tempo della Germania è stato il migliore in tutte e quattro le frazioni