Per i dannati del “cielo manca” delle Panini anni ’80, la figurina di Juary era una tra le più ghiotte, oltre che quella più colorata. In quella Serie A con un solo straniero in rosa, il brasiliano dell’Avellino era uno dei rarissimi giocatori di colore, assieme all’ivoriano dell’Ascoli Zahoui, che i tifosi piceni chiamavano Zigulì come la caramellina scura alla liquirizia. Piccola premessa prima del rimpianto definitivo: il piccolo grande Juary a 67 anni è volato via nel mondo dei più. Così canto una canzone triste, la sua che fa: «Sarà così... Juary, Juary». Sarà che nel calcio ci sono le bandiere e ogni club può vantare la sua, ma Jorge dos Santos Filho, in arte Juary, rimarrà alla storia di cuoio come l’unica autentica “bandierina” danzante. Tutto ebbe inizio nell’anno Mundial d'Argentina 1978, quando l'ala sgusciante brasilera trascinò il suo Santos alla vittoria nel derby con il San Paolo. Quella partita finisce 3-1 con tripletta del piccolo e incontenibile 19enne attaccante che alla prima rete segnata per la grande gioia si inventa la “danza della bandierina”. «Ero talmente felice che andai verso la bandierina del calcio d’angolo e ci girai intorno per tre volte...Non so perchè lo feci ma è andata così», mi raccontò di recente Juary quando lo chiamai per i suoi sessant’anni da eterno ragazzino di favela e inventore del rito dell’esultanza dalla bandierina, che poi dal Brasile esportò in Messico, alla Uag Guadalajara.

I filmati di quel piccolo carnevale celebrato sulla lunetta del calcio d’angolo arrivarono anche in Italia e il padre patron dell’Avellino, Antonio Sibilia, su consiglio del suo tecnico brasiliano “O’ Lione” Luis Vinicio, andò a prendersi di corsa il piccolo grande Juary. Da noi, il debutto con gol e danza attorno al drappo del corner lo fece a Catania, in Coppa Italia. E’ passato tanto tempo da allora, ma Juary era rimasto sempre lo stesso, un inguaribile romantico che viveva e pensava a ritmo di samba come quel 45 giri Sarà così che incise nella sua parentesi italiana. Il nostro Paese gli ha dato tanto, ma a differenza di molti stranieri di quella generazione non è rimasto a vivere in Italia, alla fine aveva ceduto al pressing della saudade ed è rivolato a casa.

«Ormai in Italia come allenatore non avevo più grandi opportunità (ultima panchina i dilettanti del Sestri Levante), il Santos è la mia casa e sono tornato qui per dare una mano al settore giovanile. Mi occupo degli under 14. Ci sono talenti? In Brasile ne nasce uno al giorno: i bambini giocano ancora a piedi nudi sulle spiagge o per la strada. Il problema è che tutti poi sognano un futuro alla Neymar, venire in Europa diventare ricchi e famosi, ma la maggior parte di loro non hanno la forza di coltivare fino in fondo quel sogno, e poi si perdono», raccontava con preoccupazione paterna. Del resto quel perdersi costante di talenti è un po' il destino ancestrale di chi è nato e cresciuto in una delle maggiori fabbriche di “craque” del mondo. Quel Santos che ha dato i natali calcistici alla perla nera di “O Rej” Pelè e con lui ai campioni del mondo dal 1958 al ’70: Zito, Pepe, Mengálvio, Coutinho, Gilmar, Mauro, Carlos Alberto, Joel Camargo, Clodoaldo e Edu. «Poi sono arrivati Ganso, Neymar, Robinho, Andrè...», sottolineava Juary con orgoglio e senso di appartenenza di un degno epigono del futbol bailado.

Nel suo buen retiro di Santos il piccolo grande Juary fino all’ultimo minuto ha creduto solo in quel calcio magico che nasce dalla strada. «Quando sono libero dagli impegni con il club vado a vedere le partite dei ragazzi delle favelas. Porto palloni, maglie e tanti consigli da padre di famiglia, che è poi tutto quello che serve per strappare questi giovani dai pericoli della malavita che in Brasile è forte quanto in Italia». La malavita la sfiorò ad Avellino quando lo portarono a conoscere il boss della Nuova Camorra Organizzata, “Il Professore”, Raffaele Cutolo. «Su quella storia hanno costruito delle leggende - spiegava un po' seccato - . Il presidente Sibilia un giorno mi portò in tribunale a trovare questo signore, che non sapevo neppure chi fosse. Gli consegnai un pacchetto e dentro c’era una medaglietta... Ma non gli ho mai donato la mia maglia come hanno sempre raccontato in giro e non ho mai incontrato Cutolo da solo come hanno scritto e detto per anni. Sibilia mi disse che era un mio tifoso. Poi ho saputo che al giornalista Luigi Necco, che in tv raccontava le partite dell'Avellino, dei camorristi avevano sparato alle gambe... Ma io non ho mai capito niente di certe storie, ero giovane e felice solo insieme ai miei compagni di squadra: il capitano Di Somma, Vignola, Piga, Ugolotti, Criscimanni, Tacconi. Loro, con Vinicio, erano e rimangono la mia famiglia italiana». Una famiglia che lasciò, tra i rimpianti del popolo irpino che aveva aiutato a rialzarsi dopo il terribile terremoto del 1980, solo per fare il grande salto al Nord, all’Inter di Rino Marchesi. In nerazzurro ballò, anche dalla bandierina, per una sola stagione, quella 1982-‘83. «Ad Avellino dove ero diventato un re e invece a Milano mi ritrovai in una squadra che aveva dieci nazionali ed ero stato preso come “ripiego” di Schachner, il bomber del Cesena che aveva preferito andare al Torino. Vagavo per il campo di San Siro, congelato: fino a primavera giocai con i guanti per paura dei geloni alle mani. Non vedevo più la porta, feci solo due gol in tutto il campionato. La domenica che segnai al Catanzaro – sorrideva di gusto al ricordo Juary – c’era così tanta nebbia che ce ne accorgemmo soltanto io e l'arbitro».

Dopo l'Inter, di cui ricordava con affetto quei «campioni di Zenga, Bergomi, Collovati, Beccalossi, Altobelli, arrivammo comunque terzi dietro alla Roma e la Juve che vinse lo scudetto», Juary tornò a giocare di nuovo in provincia. L’hanno applaudito e lo piangono ora anche ad Ascoli e Cremona. Pochi gol al Del Duca e allo Zini, e altrettante danze intorno alla bandierina, ma anche lì portò la solita gioia e quella voglia di divertirsi e di divertire inseguendo un gol. Quando il piccolo grande Juary non ancora trentenne sembrava ormai un Calimero triste e solitario, destinato al rientro anticipato in Brasile, allora si giocò l’ultima chance per restare in Europa: un volo destinazione Portogallo. E al Porto avvenne la rinascita. «Mi davano per finito e invece molto prima di Josè Mourinho nel 1987 con il Porto ho alzato al cielo la Coppa dei Campioni. Nella finale di Vienna contro il Bayern Monaco sono entrato nel secondo tempo quando perdevamo 1-0 e il sottoscritto ha segnato il gol del 2-1 contro quella squadra tedesca in cui giocavano due leggende interiste, Matthäus e Rummenigge». Una finale magica quella viennese per Juary, forse da incorniciare tra le serate più belle della sua vita. Ma con gli occhi lucidi, come quando in campo batteva i denti per il freddo, il piccolo grande Juary chiuse questa nostra chiacchierata con una confessione da cuore tenero qual era: «No, i giorni più belli sono quelli in cui sono nati i miei sei figli. Un pezzo della mia famiglia è ancora in Italia, Carolina si è sposata con Antonio, hanno due bambini e vivono a Salerno. Il calcio mi ha reso felice, mi ha salvato dalla povertà e mi ha insegnato ad affrontare la vita giornata dopo giornata, confidando sempre nella misericordia del buon Dio». Come avrebbe detto mastro Gianni Mura: che la terra ti sia lieve caro Juary, amico di tutti noi, nati e cresciuti con la tua figurina, volata in cielo, e adesso più che mai, manca.