A “Le parole di Sanremo” Maria Antonietta e Colombre: «La felicità è un diritto di tutti»

Ospiti di Avvenire i cantautori Maria Antonietta e Colombre in gara al Festival con "La felicità e basta”: un brano ironico e delicato che invoca il diritto alla felicità in una società che vuole riservarla a pochi.

"Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di Istituto Universitario Salesiano Venezia Iusve, Università Pontificia Salesiana. Interviste ai Big della canzone e a coloro che ruotano intorno al Festival di Sanremo puntando sul senso piu profondo della musica. Gli incontri si svolgono presso il corner del Gruppo Cei – Avvenire, Radio InBlu2000, Tv2000 – che da oggi, lunedì 23, a sabato 28 febbraio sarà a Sanremo con uno spazio dedicato all’interno di Isola Sanremo, presso l’Hotel Nazionale (Corso Giacomo Matteotti, 3).

Riprese: Eleonora Iacoponi, Martina Intimi. Montaggio: Gaia Callegaro.