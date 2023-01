Don salvatore, don Anselmo e don Riccardo chef per "Le ricette del convento" di discovery+

Ricette antichissime, profumi di Sicilia e il tocco di tre monaci benedettini chef. Su Food Network canale 33 tornano don Salvatore, don Anselmo e don Riccardo per condividere i loro segreti in cucina. Arrivano i nuovi episodi de Le ricette del convento da sabato 21 gennaio alle 18.15 e disponibile in streaming su discovery+.

Direttamente dal monastero di San Martino delle Scale a Monreale, un luogo a pochi passi da Palermo dove il tempo sembra essersi fermato, tre monaci seguono la regola di tramandare antichissime ricette, rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, monaco di professione solenne e studente di Teologia, si occupa della preparazione dei piatti; don Anselmo, professore di Teologia Morale e Teologia Spirituale, fa da narratore e aiutante in cucina; mentre don Riccardo, monaco di professione solenne e studente di Teologia come don Salvatore, è responsabile dell’assaggio.

In questa seconda stagione, Don Salvatore ci proporrà anche delle preparazioni a base di pesce tra cui la “finellina in brodo"(spaghetti sottilissimi che profumano di mare) e le penne con pesce spada, oltre a ricette di recupero come il pane cotto. Spazio anche ai dolci come il “biancomangiare” (budino di latte alla vaniglia) o il “cutumè” (deliziose frittelline di ricotta), senza dimenticare qualche ricetta vegetariana e alcuni piatti tipici della tradizione siciliana.

Le ricette del convento è prodotto da Milano Produzioni per Warner Bros Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Il convento di San Martino delle Scale si trova in provincia di Palermo, vicino a Monreale. L’Abbazia è stata fondata nel 1347 da un gruppo di monaci con a capo Angelo Sinisio. Dopo pochi anni, con l’aiuto dell’Arcivescovo di Monreale Mons. Emanuele Spinola, i monaci hanno dato origine ad una piccola costruzione monastica. Tra il 1500 e il 1600 viene portata a compimento la costruzione della chiesa e dei chiostri. La facciata monumentale, invece, risale al 1700.

Attualmente l’Abbazia ospita 12 monaci benedettini, che compongono un’unica comunità con i 6 monaci che abitano a Nicolosi (alle pendici dell’Etna). Complessivamente, quindi, la comunità monastica è formata da 18 monaci, oltre ad alcuni giovani che si avviano ad intraprendere il Carisma Monastico.

La comunità monastica si occupa prioritariamente della celebrazione dell’Ufficio e delle Messe oltre che della Parrocchia, affidata dall’Arcivescovo di Palermo. Nell’Abbazia è stato privilegiato nel corso dei secoli lo studio della Teologia e della Spiritualità. Due dei monaci insegnano Teologia alla Facoltà teologica di Sicilia con sede a Palermo e all’istituto San Paolo con sede a Catania. Da circa 30 anni, l’Abbazia ha dato vita ad una Accademia di Belle Arti, oltre a dedicarsi al restauro di libri.

Recentemente, l’Abbazia ha prodotto una birra artigianale chiamata Hora benedicta. I monaci curano anche l’ospitalità di singole persone, di famiglie o di gruppi.