La copertina di "Gutenberg" n. 23, 27 marzo 2025 - -

La dimensione onirica è una forza che ci permette di scucire il passato e di abitarlo in maniera diversa, presenza tangibile di una radicale alterità rispetto al nostro essere; ci ha instillato la passione per l’interpretazione, ha innervato la letteratura, le arti, perfino il design. Il 28 marzo "Gutenberg" indaga il sogno: questa settimana l'inserto culturale di "Avvenire" si apre con un'inedito di Anne Dufourmantelle, la filosofa e psicanalista francese morta ad appena 53 anni nel 2017, tratto dal suo libro L'intelligenza del sogno (Vita e Pensiero); prosegue poi con la mostra sulle rappresentazioni artistiche del sogno, in corso alla Fondation Beyeler di Basilea e recensita da Alessandro Beltrami, e con l'ampia ricognizione di Hans Tuzzi sull'onirico in letteratura.

Gianni Vacchelli presenta lo studio di Vincenzo Cicero sul Libro rosso di Jung (Scholé), che aprì alla psicanalisti le porte della metafora e del fantastico, e Davide Re si interroga su come la fantascienza abbia spesso raccontato androidi e robot che sognano, facendo cadere il limite fra mondi. Chiude la monografia il racconto di Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano alla Triennale di Milano, della storia della chaise longue, il lettino dei desideri esplorato da Le Corbusier e dai coniugi Eames, da Sottsass a Franz West.