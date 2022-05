Illustrazione di Paola Bertozzi per “Un pinguino a Trieste” di Chiara Carminati - Bompiani

Oggi presso il Campus di H-Farm a Roncade si tiene la finale della 1ª edizione del Campiello Junior per opere di narrativa e poesia per ragazzi. La finale avrà inizio alle ore 17.30 e sarà aperta al pubblico e trasmessa in streaming sul canale Youtube del Campiello. I finalisti di questa prima edizione sono: Chiara Carminati, Un pinguino a Trieste (Bompiani), Guido Quarzo-Anna Vivarelli, La scatola dei sogni (Editoriale Scienza) e Antonella Sbuelz, Questa notte non torno (Feltrinelli).



La letteratura per l’infanzia sta vivendo in Italia, da ormai un paio di decenni, un periodo di felice e multiforme fioritura. Sono nate case editrici coraggiose e dinamiche, animate da forti tensioni ideali e pronte a sperimentare, sia nell’ambito della narrazione, sia in quello della divulgazione, guardando a ciò che di meglio offrono autori e autrici stranieri ma anche puntando su nomi e progetti interamente italiani; e anche gli editori che hanno fatto la storia dell’editoria del nostro paese hanno fiutato la vitalità e le opportunità offerte da quello che è un mercato in piena espansione. Uno scenario decisamente incoraggiante e vivacissimo, nel complesso, in cui tuttavia persistono antichi pregiudizi su ciò che la letteratura concepita e scritta per lettori e lettrici in formazione dovrebbe essere, e dove gli interessi commerciali giocano troppo spesso una parte prioritaria nell’orientare le scelte di produzione, anche a scapito della qualità dei libri pubblicati. Sono proprio queste le ragioni principali che aiutano a capire l’importanza di un lavoro come quello effettuato dai comitati tecnici e dalle giurie dei lettori nel contesto di premi letterari come il giovanissimo Campiello Junior. Il comitato tecnico si confronta sulle opere ricevute, valutandone originalità compositiva e qualità letteraria a partire da prospettive, interessi e gusti anche molto diversi come sono inevitabilmente quelli dei suoi componenti, e individua una terzina di opere ritenute di valore; ma sono poi le lettrici e i lettori a cui vengono inviate a decretare quale vincerà. La duplice prospettiva di cui sono portatori il comitato tecnico e la giuria dei lettori è un aspetto di cruciale importanza, perché ha a che fare con la costitutiva complessità e ambiguità di una letteratura scritta da adulti per destinatari che adulti non sono, non ancora per lo meno, e che hanno una sensibilità, un’esperienza del mondo e una vita immaginativa profondamente altra da quella di chi scrive storie per loro. Raramente, in realtà, chi scrive per l’infanzia si mette davvero e profondamente in ascolto delle esigenze e possibilità di comprensione dei lettori e delle lettrici più giovani, tendendo a sottostimare le seconde e trascurando le prime, dominato com’è dal desiderio di guidare l’infanzia là dove ritiene giusto e indiscutibile guidarla: verso l’acquisizione di un sistema valoriale e di comportamenti considerati socialmente adeguati, ovvero verso l’imitazione di ciò che loro stessi - gli adulti - sono diventati, dimenticando quell’altra modalità di essere nel mondo e di guardarlo che è l’infanzia stessa. Io credo che la letteratura per l’infanzia, per ragazze e per ragazzi, possa avere un ruolo educativo importantissimo, irrinunciabile anzi, ma che lo abbia principalmente per il tipo di esperienza che consente di fare: un’esperienza unica nel suo genere che coinvolge tanto intimamente chi la fa da consentirgli di andare 'altrove', in uno spazio costruito a partire dal dispositivo narrativo allestito dall’autore, vera e propria macchina per immaginare che solo il lettore, però, può mettere in movimento col suo proprio e personalissimo contributo. Tale esperienza ha a che fare con uno stato di concentrazione profonda e di attenzione duratura alle parole e al loro dispiegarsi e concatenarsi l’una dopo l’altra, di riga in riga, di pagina in pagina, ed è essenziale sia promossa nel mondo della distrazione digitale e della lettura superficiale, frantumata e discontinua, che caratterizza questo nostro tempo. Essa consente di aprire nuovi occhi sul mondo, come insegnava Calvino, favorendo processi di decentramento cognitivo e la maturazione di competenze pro-sociali legate all’empatia, al fatto di assumere - sebbene nella dimensione virtuale della lettura - i panni di qualcun altro, di qualcuno che non siamo noi ma del quale possiamo sperimentare sentimenti e pensieri, difficoltà esistenziali o gioie, illuminazioni improvvise o lunghe e meditate consapevolezze, uscendo dalla limitatezza del nostro sentire e pensare: allargando cioè la nostra possibilità di esperienza dell’umano, in un mondo sempre più interconnesso in cui non è più possibile trincerarsi nelle proprie piccole certezze. Questo è ciò che la letteratura consente di fare, attraverso una cura nell’uso del linguaggio che sappia esaltarne le possibilità espressive e poetiche e che punti sulla preservazione della differenza in quanto tale - in quanto diversa occasione di sguardo sul mondo - e non sulla omologazione in poche formule semplificatorie e consumate dall’uso, o in slogan che cancellino ogni complessità nel segno di un’immediatezza o maggiore facilità di comprensione. Il lavoro del comitato tecnico del Premio Campiello Junior è stato condotto anche con questa consapevolezza, nella certezza che le ragazze e i ragazzi possono essere lettori attenti e appassionati quando incontrano degli oggetti letterari capaci di attivare il loro interesse e di rispettare la loro intelligenza: sono anzi, normalmente, lettori molto più attenti degli adulti, come hanno dimostrato nell’incontro in cui hanno discusso con alcuni membri del comitato tecnico a proposito dei criteri di valutazione delle opere in concorso. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono un pubblico composito e attento che merita rispetto e molti adulti dovrebbero prendere esempio da loro, dalla serietà giocosa che sanno dimostrare quando ingaggiati da vere opere letterarie, e mettersi a leggere di più e meglio, anche libri per ragazzi. Sarebbe un ottimo esercizio di decentramento cognitivo e un’occasione per provare a guardarsi da una prospettiva diversa, ritrovando cose dimenticate e scoprendone di nuove, sempre e comunque attivando una riflessione su di sé, su ciò che si è diventati crescendo così come sul proprio rapporto con i più piccoli - i nuovi arrivati - e sul proprio modo di stare nel mondo e nel tempo. Gli adulti prendano esempio dalla serietà giocosa dei bambini quando sono presi dalla letteratura di qualità, e leggano con più attenzione anche i testi per ragazzi